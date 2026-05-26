Zona Aberta reta a descubrir elementos intrusos en los escaparates

La asociación Zona Aberta, en colaboración con el Concello de Vilagarcía, ha puesto en marcha la campaña «¿Qué fai isto aquí?», una iniciativa en formato concurso-juego que busca dinamizar el comercio local y atraer la atención hacia los escaparates de la ciudad.

La presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, presentó la actividad acompañada por el concejal Álvaro Carou. La propuesta consiste en localizar objetos que no encajan en los escaparates de los establecimientos participantes, según el sector al que pertenezca cada negocio.

Cada martes, los concursantes deberán llamar a Radio Arosa para intentar acertar los seis escaparates premiados. El pleno de respuestas correctas tendrá una recompensa de 150 euros. Si nadie logra completar los seis aciertos, el premio se repartirá de forma proporcional entre quien consiga el mayor número de respuestas válidas.

Noticias relacionadas

Louzán destacó que el objetivo es «dinamizar y generar mayor atención sobre los comercios de Vilagarcía».