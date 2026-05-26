Mar
La Xunta defiende entre los escolares de A Illa los valores nutricionales del mejillón
La conselleira Marta Villaverde interactuó con alumnado del colegio de Educación Infantil Sonrisas e Lágrimas | También visitó las instalaciones de Amegrove
La conselleira de Mar, Marta Villaverde, centró este martes su agenda en la ría de Arousa con una doble visita a A Illa y O Grove, dos municipios estrechamente ligados a la producción mejillonera. La representante de la Xunta participó primero en el colegio de Educación Infantil Sonrisas e Lágrimas de A Illa de Arousa en la jornada «Mexillón de Galicia nas aulas», una iniciativa orientada a fomentar entre los más pequeños el consumo de productos del mar y los hábitos de alimentación saludable.
La actividad forma parte del convenio de colaboración suscrito entre la Xunta y la Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia, con el objetivo de acercar este bivalvo a la población infantil y poner en valor su importancia nutricional, social y económica. El centro arousano es uno de los quince colegios gallegos adheridos a una campaña que permite al alumnado conocer mejor el producto y probarlo en distintas preparaciones dentro del comedor escolar.
Villaverde destacó en A Illa la relevancia del mejillón como alimento saludable y como uno de los grandes símbolos productivos de Galicia, especialmente en comarcas como O Salnés, donde la actividad mitilicultora forma parte de la identidad económica y social del territorio.
La conselleira completó la jornada en el puerto de Meloxo, en O Grove, con una visita a las instalaciones de Amegrove Sociedade Cooperativa Galega. Allí conoció de primera mano la actividad que desarrolla la entidad y subrayó el papel del mejillón como «baluarte estratégico» del liderazgo internacional de la acuicultura gallega.
La titular de Mar enmarcó esta visita en la ronda de encuentros que mantiene con empresas y asociaciones del sector mitilicultor para analizar sus retos actuales y trasladar el apoyo del Gobierno gallego. Entre las líneas de trabajo, Villaverde citó la valorización del producto en los mercados, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad como claves para reforzar la principal actividad acuícola de Galicia.
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