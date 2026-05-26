La Xunta defiende entre los escolares de A Illa los valores nutricionales del mejillón

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, centró este martes su agenda en la ría de Arousa con una doble visita a A Illa y O Grove, dos municipios estrechamente ligados a la producción mejillonera. La representante de la Xunta participó primero en el colegio de Educación Infantil Sonrisas e Lágrimas de A Illa de Arousa en la jornada «Mexillón de Galicia nas aulas», una iniciativa orientada a fomentar entre los más pequeños el consumo de productos del mar y los hábitos de alimentación saludable.

La actividad forma parte del convenio de colaboración suscrito entre la Xunta y la Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia, con el objetivo de acercar este bivalvo a la población infantil y poner en valor su importancia nutricional, social y económica. El centro arousano es uno de los quince colegios gallegos adheridos a una campaña que permite al alumnado conocer mejor el producto y probarlo en distintas preparaciones dentro del comedor escolar.

Un momento de la visita al colegio de A Illa. / Noe Parga

Villaverde destacó en A Illa la relevancia del mejillón como alimento saludable y como uno de los grandes símbolos productivos de Galicia, especialmente en comarcas como O Salnés, donde la actividad mitilicultora forma parte de la identidad económica y social del territorio.

La conselleira completó la jornada en el puerto de Meloxo, en O Grove, con una visita a las instalaciones de Amegrove Sociedade Cooperativa Galega. Allí conoció de primera mano la actividad que desarrolla la entidad y subrayó el papel del mejillón como «baluarte estratégico» del liderazgo internacional de la acuicultura gallega.

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La titular de Mar enmarcó esta visita en la ronda de encuentros que mantiene con empresas y asociaciones del sector mitilicultor para analizar sus retos actuales y trasladar el apoyo del Gobierno gallego. Entre las líneas de trabajo, Villaverde citó la valorización del producto en los mercados, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad como claves para reforzar la principal actividad acuícola de Galicia.