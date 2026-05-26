Hermanamiento
Un «xantar popular» para celebrar 25 años de unión con Cuxhaven
Se celebrará el domingo 14 de junio en las inmediaciones de O Terrón
Un cuarto de siglo ha pasado ya desde que Vilanova se uniese, a través de un hermanamiento, con la ciudad alemana de Cuxhaven, 25 años que han servido para reivindicar a todos aquellos vilanoveses que cogieron la maleta para emigrar en busca de un futuro mejor en la industria de la ciudad bañada por el Mar del Norte.
Esa efeméride es algo que el Concello de Vilanova no quiere que pase desapercibida por lo que, para el próximo 14 de junio, va a celebrar un «xantar popular» en la zona de O Terrón para celebrar una historia de amistad, unión y afecto entre Vilanova y Cuxhaven. Desde el Concello consideran que este evento debe ser una jornada muy especial, en la que estarán presentes representantes de la villa alemana.
El alcalde, Gonzalo Durán, recuerda a los vecinos la importancia de la cita y anima a los vilanoveses a participar en una celebración «pensada para las familias, los vecinos, los emigrantes y nuestros hermanos de Cuxhaven».
El Concello de Vilanova quiere hacer de esta jornada una celebración inolvidable, un día para compartir entre familias y una ocasión para revivir recuerdos y seguir fortaleciendo lazos entre las dos localidades.
La ciudad alemana fue el destino de varios miles de vilanoveses que emigraron en los años 60 y 70 en busca de un futuro mejor. En la ciudad alemana eran muy apreciados por la industria conservera que muchos de los emigrantes conocían a la perfección, al haber desempeñado funciones en la industria local. Esa emigración masiva creó importantes puntos de unión entre ambas localidades que desembocaron con la firma de este acuerdo en 2001.
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