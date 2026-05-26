Vilanova busca dos alumnos para cursos gratuitos

El Concello de Vilanova de Arousa busca dos alumnos para incorporarse de forma extraordinaria a los cursos gratuitos que se imparten en el Pazo de Vista Real desde la pasada semana. El Centro de Desenvolvemento Local dispone de una plaza en «Seguridad informática» y otra en «Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes», acciones con prácticas en empresas de la comarca y elevada inserción laboral en anteriores ediciones.

El curso de seguridad informática suma 518 horas y se desarrollará hasta el 19 de octubre, en horario de 9.00 a 14.00 horas. La formación de jardinería cuenta con 548 horas y finalizará el 8 de octubre, con el mismo horario. Ambas incluyen 80 horas de prácticas y contenidos de prevención de riesgos, inserción laboral, sensibilización ambiental e igualdad.

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Las acciones están dirigidas a personas desempleadas inscritas en el Servizo Público de Emprego, autónomos y trabajadores por cuenta ajena con horario compatible. El alumnado podrá acceder a dietas de desplazamiento o conciliación de hasta 300 euros. Las inscripciones deben realizarse enviando datos personales, curso elegido y teléfono a javier.pineiro@vilanovadearousa.gal.