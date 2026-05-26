Vilagarcía renueva las farolas de Praza de Galicia

El Concello de Vilagarcía continúa con la mejora de la iluminación pública con una actuación en los faroles ornamentales de la Praza de Galicia.

El servicio municipal de Electricidad desmontará los brazos de las lámparas para sustituir tornillos y arandelas deteriorados por la oxidación por nuevas piezas de acero inoxidable, con el objetivo de reforzar la sujeción. También se cambiarán las luminarias del farol central por otras led de mayor potencia.

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Esta intervención se realizará a lo largo de las próximas semanas y unos días después de terminar el paso a tecnología led en la Praza da Liberdade, Burgonova, Vista Alegre y la Praza da Independencia, donde se mejoró la luz interior y se prevé instalar puntos para realzar las áncoras decorativas. n