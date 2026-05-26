Vilagarcía apura la campaña Son da Casa! con un 26% de bonos aún sin gastar

El Concello de Vilagarcía ha lanzado un aviso a la ciudadanía ante la recta final de la campaña extraordinaria de primavera de los bonos Son da Casa!. El plazo para pagar con estos vales subvencionados en comercios, establecimientos de hostelería y pequeños negocios adheridos finaliza este domingo, 31 de mayo, y todavía queda un 26% de los bonos sin gastar.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 1 de mayo, se han utilizado 1.375 packs de los 1.875 emitidos en esta edición especial. Todos los lotes se agotaron en apenas algo más de un fin de semana, lo que confirmó de nuevo la buena acogida de una iniciativa concebida para incentivar el consumo de proximidad y reforzar la actividad de los negocios locales tras una temporada de invierno de ventas flojas.

A cinco días del cierre, el balance refleja que ya se han pagado compras por valor de 41.890 euros mediante estos bonos. Sin embargo, todavía quedan pendientes vales por importe de 14.360 euros. En términos concretos, el Concello calcula que quedan por canjear 2.001 tickets de los 5.499 habilitados, ya que muchos usuarios han empleado solo una parte de los cuatro vales incluidos en cada lote.

El gobierno local recuerda que la experiencia de ediciones anteriores demuestra que el ritmo de uso suele acelerarse en los últimos días. Aun así, insiste en la importancia de no dejar pasar la fecha límite, ya que los bonos perderán su validez una vez concluido el plazo.

El impacto económico real de la campaña será, previsiblemente, superior al valor directo de los vales utilizados. El Concello subraya el efecto multiplicador de esta herramienta, que en convocatorias anteriores llegó a triplicar el retorno en la economía local. La explicación está en que muchos consumidores aprovechan la ayuda municipal para realizar compras de mayor importe y completan el pago con efectivo o tarjeta.

Noticias relacionadas

La edición especial de primavera de Son da Casa! fue activada a petición del sector comercial, consciente del tirón que estos bonos tienen entre la clientela. Ahora, el Concello apela a quienes todavía conservan tickets para que los utilicen antes del domingo y contribuyan así a reforzar el tejido comercial, hostelero y de servicios de Vilagarcía.