El PP de Catoira denuncia un nuevo vertido y exige medidas en la EDAR

El PP de Catoira exige al Concello que cambie de manera «urgente» el formato de mantenimiento de la EDAR, pues «está claro que no funciona» tras detectar el «enésimo vertido», según denunció su portavoz, Estefanía Frieiro.

Detalló que recientemente se produjo un nuevo episodio «grave de contaminación», de aguas fecales y residuales, que provocaron turbidez y suciedad en el cauce fluvial, además de espuma, lama y lodo, «impidiendo que se vea el fondo».

La popular atribuye estos casos a un «evidente deterioro en los trabajos de mantenimiento, conservación y funcionamiento» de la depuradora, pues asegura que son «cada vez más frecuentes» y antes «funcionaba razonablemente bien».

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Asimismo, considera que el gobierno del BNG lleva tres años de «pasotismo» ante este problema y lo censura, señalando el «perjuicio al sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales y la adecuada protección tanto del medio ambiente como de la calidad de las aguas».