Medio Ambiente
El PP de Catoira denuncia un nuevo vertido y exige medidas en la EDAR
Asegura que es el «enésimo fallo» de la depuradora y concluye que hay un «evidente deterioro» en su mantenimiento
El PP de Catoira exige al Concello que cambie de manera «urgente» el formato de mantenimiento de la EDAR, pues «está claro que no funciona» tras detectar el «enésimo vertido», según denunció su portavoz, Estefanía Frieiro.
Detalló que recientemente se produjo un nuevo episodio «grave de contaminación», de aguas fecales y residuales, que provocaron turbidez y suciedad en el cauce fluvial, además de espuma, lama y lodo, «impidiendo que se vea el fondo».
La popular atribuye estos casos a un «evidente deterioro en los trabajos de mantenimiento, conservación y funcionamiento» de la depuradora, pues asegura que son «cada vez más frecuentes» y antes «funcionaba razonablemente bien».
Asimismo, considera que el gobierno del BNG lleva tres años de «pasotismo» ante este problema y lo censura, señalando el «perjuicio al sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales y la adecuada protección tanto del medio ambiente como de la calidad de las aguas».
Suscríbete para seguir leyendo
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas
- El Náutico de San Vicente pone a la venta las entradas de su verano más largo
- Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha
- Vilagarcía honra a Santa Rita, la abogada de los imposibles, en una devoción que une fe, tradición y clausura
- Carmen Búa: «Como nuestras fiestas no hay quien las haga»
- Familiares de un paciente agradecen la ternura y profesionalidad de la Unidad de Paliativos del Hospital do Salnés
- Guardia Civil tiene «pistas adecuadas» para localizar al conductor implicado en el atropello mortal de Vilanova
- Una reyerta en la zona TIR de Vilagarcía termina con un menor herido de consideración