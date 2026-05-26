Autoridades de O Salnés dialogan sobre liderazgo femenino y barreras en la política

El CIM de O Salnés celebró una jornada de trabajo bajo el lema «Mulleres que toman decisións»; un encuentro que reunió a alcaldesas y concejalas de la comarca para reflexionar y dialogar sobre el liderazgo femenino, así como los obstáculos que encuentran en la participación en la vida pública y las barreras estructurales que limitaron sus opciones encabezar proyectos políticos e institucionales, informaron desde la entidad.

Las responsables del servicio indican que la iniciativa, que se desarrolló en la Casa da Calzada de Cambados, nació con la voluntad de crear «un foro comarcal y estable de trabajo entre las responsables públicas de todas las fuerzas políticas para defender asuntos de gobernanza, políticas públicas y toma de decisiones».

La jornada contó con la participación de Magis Iglesias, periodista especializada en información política, primera mujer presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y autora del libro «Fuimos nosotras», que rinde homenaje a las primeras parlamentarias de la democracia española y al papel pionero de las mujeres en la vida política e institucional.

A lo largo de la mañana se desarrollaron dos mesas de trabajo centradas en los retos y oportunidades de la acción política local con perspectiva de género.

La primera de ellas, bajo el título «A cidade das mulleres: traballando desde o espazo urbano para a innovación local», abordó «la necesidad de incorporar la mirada feminista en el diseño y planificación de los espacios públicos y de las políticas municipales».

La segunda mesa, Mulleres no poder local. Novas políticas nas axendas do cambio», se centró en el papel de las mujeres en los gobiernos municipales y en los nuevos enfoques políticos impulsados desde la administración local para avanzar en igualdad, participación y transformación social.

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En esta jornada también participaron representantes del Parlamento de Galicia, Xunta de Galicia y Fegamp.