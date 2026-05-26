O Grove frena la expansión de la hierba de la pampa en parte de su litoral

La Asociación Galicia Ambiental participa, por cuarto año consecutivo en la Semana Ibérica de Especies Invasoras, con una serie de intervenciones educativas y acciones de control de especies invasoras. Este año, el «enemigo» a eliminar ha sido la hierba de la pampa (cortaderia selloana), combinando acciones de divulgación en centros escolares con trabajos de extracción sobre el territorio.

El objetivo es que este año quede erradicada esta invasora en la costa meca desde A Lanzada hasta el yacimiento arqueológico de Adro Vello (incluyendo el núcleo de San Vicente do Mar y Os Campos), y rematando y repasando acciones emprendidas en años anteriores. Tras la Semana Ibérica continuarán acciones periódicas de control en la costa norte (Ría de Arousa), desde Os Campos hasta la capital municipal y Meloxo.

En el ámbito educativo, se desarrollarán charlas y sesiones de sensibilización en el CEIP As Bizocas y en el CEIP Valle Inclán, dirigidas a medio centenar de alumnos y alumnas de los últimos cursos de primaria. Estas sesiones abordarán el papel de las especies exóticas invasoras como una de las principales amenazas para la biodiversidad autóctona, así como las consecuencias que pueden tener sobre la salud pública, especialmente en contextos de alergias por alta exposición como entornos escolares, zonas urbanas y áreas turísticas.

En el plano operativo, las actuaciones de eliminación se centrarán en la playa de Area da Cruz, San Vicente do Mar, O Carreiro – Adro Vello... y otras zonas sensibles de la península de O Grove, con el objetivo de frenar la dispersión de la hierba de la Pampa. Las intervenciones de campo combinarán trabajos manuales y mecánicos, incluyendo desbroce manual previo, retirada de ejemplares de pequeño tamaño con herramientas ligeras, extracción mecánica de tocones con retroexcavadora y (con apoyo Protección Civil para la señalización) en los márgenes de vías como la PO-317.

En áreas de mayor densidad, se complementará la retirada con técnicas de solarización, mediante la cobertura de los restos vegetales (raíz) con plástico negro para elevar la temperatura del suelo y destruir rizomas y semillas, reforzando así la eficacia de la eliminación y evitando la regeneración de la especie. Este sistema consiste en cubrir completamente los restos vegetales extraídos susceptibles de generar nuevas plantas con láminas fijadas al terreno, lo que permite elevar de forma notable la temperatura del suelo; en periodos de alta insolación pueden alcanzarse valores cercanos a los 70 grados, provocando la deshidratación y destrucción de los rizomas y semillas.

Este método se aplicará como complemento a las labores mecánicas con el fin de evitar la reaparición de la especie y frenar su expansión por la península de O Grove, donde ya presenta una presencia consolidada en distintos puntos y donde la ausencia de programas continuados de control en localidades cercanas ha favorecido su propagación.

Tras esta fase inicial de intervención, quedará liberada una zona de alto riesgo que tendrá continuidad de tratamiento en los próximos años, especialmente durante los periodos de otoño e invierno, con el objetivo de avanzar hacia la erradicación progresiva en este tramo de la carretera PO-317. Paralelamente, se mantendrá la vigilancia y seguimiento de las áreas tratadas para evitar nuevas colonizaciones.

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Otro de los objetivos centrales de estas actuaciones es la reducción de los riesgos asociados a la presencia de la hierba de la Pampa para la salud pública, especialmente en lo relativo al incremento de procesos alérgicos detectados en el entorno escolar y en un municipio con elevada afluencia turística. La combinación de intervenciones educativas, técnicas de control y acciones de restauración ambiental conforma así una estrategia integral de gestión de especies invasoras en el territorio.