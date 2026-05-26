O Grove adjudica la obra del Museo del Salazón tras un primer proceso desierto

El Concello de O Grove ha contratado por la vía del procedimiento negociado la mejora del Museo de la Pesca y la Salazón, después de quedar desierto el primer procedimiento de licitación. Según las actas de la mesa de contratación, la única firma aspirante presentó un precio superior al presupuesto base en unos 1.000 euros más, así que fue rechazada. No obstante, en la «segunda vuelta» volvió a concurrir y ha resultado la adjudicataria de entre las tres presentadas.

Se trata de Edificaplus Constructores que, en esta ocasión, presentó la oferta económica más baja, amplió el plazo de garantía de la obra y aceptó realizar una mejora a mayores: reponer los focos exteriores.

La firma ejecutará el proyecto por mil euros menos del precio de licitación, que era de 100.000 euros, y en cuanto al plazo, el tiempo corre en su contra, pues debe estar ejecutado el 20 de junio para que el Ayuntamiento no pierda la financiación. Cabe recordar que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino O Grove «A Gastromeca», que cuenta con aportación del Estado.

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El objetivo de estas obras es completar la primera fase de mejora de estas instalaciones, en la que salieron a relucir algunos problemas a mayores en fachadas y el tejado, sobre todo respecto a la cubierta principal, que presentaba patologías de «entidad y gravedad considerablemente mayores a las evaluadas inicialmente».