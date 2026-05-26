O Faiado estrena un documental sobre la tradición de los Maios

O Faiado da Memoria estrenará este jueves, día 28, el documental «Mainho Maio», un trabajo etnográfico dedicado a la tradición de los Maios en Vilagarcía de Arousa. La proyección tendrá lugar a las 20.30 horas en el Salón García y contará con la presencia de los guionistas Carlos Rey y Antonio Caeiro, así como de Margarita Teijeiro, presidenta de la asociación.

El audiovisual, de unos 37 minutos de duración, fue grabado en los días previos al 1 de mayo y documenta el proceso de creación de los distintos elementos de los Maios vilagarcianos. El trabajo recoge la actividad desarrollada por particulares, colegios y asociaciones en A Laxe, Bamio y el centro de Vilagarcía, tres puntos en los que esta tradición mantiene una amplia repercusión.

La iniciativa coincide con el 18 aniversario de O Faiado da Memoria y enlaza con el trabajo editorial que el folclorista Carlos Rey publicó en 2018 bajo el título genérico «A Festa dos Maios no Concello de Vilagarcía», una obra que abrió una línea de publicaciones centradas en las tradiciones de Arousa y O Salnés.

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El documental no se limita a mostrar la elaboración de los Maios, sino que también recupera costumbres vinculadas a estas fechas, como la bendición de los campos o la colocación de ramos de xestas en puertas y carros como símbolo de protección. Tras la proyección se abrirá un coloquio con el público sobre la tradición de los Maios en Galicia.