Monte da Vila abre sus puertas para celebrar 40 años

Será el viernes, a partir de las 12.30 horas, cuando el instituto Monte da Vila de O Grove abra sus puertas a todo el mundo para celebrar el 40 aniversario, un hito histórico que llegará cargado de actividades y sorpresas.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada será la inauguración de la pancarta conmemorativa del 40 aniversario del centro, así como la inauguración del banco Gjhüell, una obra singular realizada con el alumno del instituto a lo largo de los últimos diez años mediante la técnica del mosaico, integrando la creatividad y el trabajo colectivo en el espacio del centro. También se procederá a la colocación de placas en las aulas como homenaje a personas significativas de la historia del centro.

En el acto se presentará un mural realizado por los artistas Carlos besada, Xoana Almar y Miguel Peralta, que ya forma parte de las paredes del instituto como obra permanente.

Otra de las iniciativas es la exposición fotográfica que recorrerá la historia del centro desde sus inicios en 1985 hasta la actualidad, con imágenes de antiguos alumnos¡, profesores y momentos irrepetibles para la comunidad escolar. Otra iniciativa muy especial será un espacio expositivo de objetos educativos de las décadas de los 80, 90 y 2000: material escolar, libros de texto, aparatos tecnológicos y otros elementos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de estudiantes de O Grove.

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La celebración tendrá un marcado carácter festivo y participativo, y está abierta a toda la comunidad educativa. DJ Nando pondrá el ambiente musical durante toda la jornada, mientras que el grupo 5 en Zocas ofrece una actuación en directo que promete ser uno de los puntos álgidos de la mañana. Por último, se servirán pinchos para compartir un momento de convivencia y buena mesa entre vecinos, familias y antiguos alumnos.