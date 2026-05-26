Meis alegará contra el nomenclátor para evitar duplicidades en los nombres de lugares

La actualización del nomenclátor de Galicia, acometida a finales del pasado mes de marzo, se ha convertido en un problema para Meis, donde las nuevas denominaciones de algunos lugares están provocando un problema de duplicidades al existir ya otros puntos del municipio con ese mismo nombre.

Un ejemplo de esa situación es el nombre de Quintáns que ha pasado a actualizarse como As Quintáns. Hasta seis localizaciones situadas a lo largo del municipio tienen ese nombre, pero una de ellas causa un problema en su misma parroquia, pues existía con anterioridad un lugar llamado As Quintáns. Es por ello que el Concello va a presentar en el pleno de esta semana la propuesta de alegar contra esta actualización explicando lo que ocurre.

Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, reconoce que el de As Quintáns no sería la única situación que se detecta en el municipio de Meis, sino que habría más, por lo que "no podemos dejar que la actualización del nomenclátor acabe induciendo a error tanto a vecinos como visitantes, por eso solicitaremos que se respeten los nombres anteriores" al mes de marzo de este mismo año, cuando la Xunta aprobó una actualización que oficializó modificaciones en 2.531 denominaciones de lugares, parroquias e, incluso, ayuntamientos afectando forma significativa a la toponimia oficial. La actualización se ha realizado con base en los informes elaborados por el Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega.

Noticias relacionadas

Uno de los cambios importantes registrados en Meis afecta al nombre de una de sus parroquias. Hasta esa fecha de marzo, la denominación de esa entidad parroquial era San Vicente de Meis, pero ha pasado a llamarse San Vicenzo después de los análisis realizados por la Real Academia Galega. También se han registrado cambios en San Xulián de A Illa y Pontecesures, que han pasado a llamarse Xián, y en Dena, cuya advocación religiosa pasa de ser Santa Eulalia a convertirse en Santa Baia, algo que también ocurre en Vilagarcía.