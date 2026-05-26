A Illa solicita 40.000 euros para renovar la iluminación de A Bouza

El Concello de A Illa de Arousa ha solicitado a la Xunta una subvención de 40.000 euros para renovar la iluminación del campo de fútbol municipal de A Bouza, la única instalación municipal de estas características en la localidad. El proyecto, presentado ante la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, contempla sustituir las 24 luminarias actuales, con más de veinte años de antigüedad, por proyectores LED de alta eficiencia en las cuatro columnas de 20 metros que rodean el campo.

La actuación permitirá reducir el consumo eléctrico en más de un 50%, eliminar la contaminación lumínica de los viejos equipos y garantizar los niveles exigidos para la práctica del fútbol base durante todo el año. El alcalde, Luis Arosa, defendió que la mejora supone «un investimento en deporte base, en seguridade e na calidade de vida das familias». El coste total asciende a 50.000 euros, con una aportación municipal de 10.000.