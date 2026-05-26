Escolares de Meis, Meaño, Vilagarcía y Vilanova triunfan en el concurso provincial sobre igualdad

La Diputación de Pontevedra reunió en el Centro Vacacional de A Lanzada a más de 400 escolares de 12 Concellos de la provincia para la entrega de premios del concurso «E ti, que pensas da igualdade?», convocado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Como broche a la jornada, hubo una actuación de Uxía Lambona e a Banda Molona.

Los diputados Paula Bouzós y Javier Tourís se encargaron de hacer la entrega en las diferentes categorías del certamen, en el que hay centros arousanos como ganadores y también de otras localidades.

En la categoría de Educación Infantil, el primer premio individual fue para Xulia Rey Taboada, con el CEIP Virxe do Rocío (Vigo), y el primero grupal para el aula San Tomé del CRA de Meis. El segundo premio individual fue para Alonso Mayáns Castro, del CEIP Virxe do Rocío (Vigo) y el grupal para el CEIP Plurilingüe de Vilaxoán (Vilagarcía). El tercero premio individual fue para Léelo Barbero Martínez, también del CEIP vigués y el grupal para el aula Paradela del CRA meisino.

En la de primero y segundo de Primaria, el primero individual fue para Daniel Mayáns Castro, del Virxe do Rocío (Vigo), y el grupal para el CEIP de Pazos de Reis (Tui). El segundo individual lo ganó Arleth Lara Rodríguez, del CEIP Virxe do Rocío, y el segundo grupal el CEIP Mestre Martínez Alonso (Mos). El tercero premio individual se lo llevó Iago Pereira Losada, también del Virxe do Rocío.

Respecto a tercero y cuarto, el primer premio individual recayó en Nuria Barreira Pérez, del CEIP da Torre de Cela (Bueu), y el grupal para el CEIP Isidora Riestra (Poio). El segundo individual se lo llevó Gael Radío Prieto, del CEIP de Coirón-Dena (Meaño), y el grupal para el CEIP Plurilingüe da Laxe (Marín). El tercero premio individual fue para David Rial Rodríguez, del Virxe do Rocío.

En cuanto a quinto y sexto, los afortunados que se llevaron el primer premio fueron Eloy Abal Castro, del CEIP Coirón-Dena en la categoría individual, y el CEIP Ramón de Valenzuela (Silleda) en la grupal. Los segundos premios fueron para Samuel Henao Uribe, del CEIP de Espedregada (Poio) en individual y el CEIP Plurilingüe Sestelo de Baión (Vilanova) en grupal. Los terceros premios se le concedieron a Enia Rodríguez Costas, del CEIP Coirónen, y al CEIP Carballal de Cabral (Vigo).

Por último, en la categoría de Educación Especial los primeros premios fueron para Manuel Castro Márquez, del Sagrado Corazón de Praceres (Pontevedra), y para el CEE Pontevedra. Los segundos premios los ganaron una alumna del primer centro, Sofía Rodríguez Alonso, y una de sus aulas. El tercero premio recayó en las dos modalidades en el CEE Pontevedra, en el caso individual para Leticia Bello Mariño.

Los obsequios individuales consistieron en tablets, relojes inteligentes y regalos didácticos y en el caso de los grupales, fue una actividad educativa valorada en 1.000, 800 y 500 euros, además de que cada componente recibió un obsequio.

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«Tenéis mucho que decir sobre un asunto en el que tenemos una deuda histórica y esperamos que vuestras generaciones seáis quien de repararla», señaló la diputada Bouzós. También aseguró que «la igualdad es un objetivo prioritario e irrenunciable y tenemos que frenar los mensajes que la juventud recibe en las redes sociales para seguir perpetuando los estereotipos que quieren mujeres sometidas».