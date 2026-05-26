CSIF acusa al Concello de Cambados de «incumplimientos reiterados»

El sindicato CSIF acusa al alcalde de Cambados de «no contar toda la verdad» sobre el asunto de los presupuestos y la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), así como de «no moverse» ante la «gran cantidad de incumplimientos» heredados de su antecesora.

Sus responsables denuncian que la mesa general de negociación no se reúne dese hace más de un año, «a pesar de los reiterados escritos registrados en el Concello, el último el pasado 22 de mayo».

Reconocen que hubo mesas de negociación para abordar la amortización de tres plazas y crear otras tantas nuevas, como anunció Samuel Lago, pero «no se acordó nada», puntualiza el sindicato, indicando como motivo que «existe una gran cantidad de incumplimientos adquiridos por la anterior alcaldesa de un gobierno del que formaba parte el actual regidor y que se vienen incumpliendo reiteradamente».

Como uno de los «más importantes» señala la nueva tabla de complementos de destino aprobada en abril de 2019 con la previsión de aplicación a partir del 1 de enero de 2020, pero «seguimos esperando su aplicación», lamentan.

Detallan que esto afecta a la mayoría de trabajadores y advierten que si se sigue posponiendo, «desde CSIF no esperaremos más y que sea la justicia quien lo exija a través de la sentencia correspondiente».

Todo esto con «cuadro de cuentas, aunque no actualizado a 2026 (son de 2025)», añaden en su comunicado, indicando que así lo hicieron constar en su escrito de mayo.

Asimismo, denuncian que en la última modificación de la RPT se había acordado mejorar el complemento específico de ciertos colectivos, como limpiadoras o conserjes limpiadoras, obras y algún factor de Policía Local y otros, pero «ahora el gobierno local solo se quiere descolgar con la creación de esos puestos y amortizar otros que están vacantes y que pueden ser necesarios».

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El sindicato lamenta también que propuso crear un estudio con las necesidades reales de personal y llegar un acuerdo con esta base y para varios años, «pero nada, este alcalde no se mueve. El Concello está paralizado y no se hace nada por cambiarlo».