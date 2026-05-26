La cofradía de O Grove pide más ayudas para nuevos cursos
El pósito aún tiene plazas para algunas formaciones que ha financiado con 46.000 euros de la Consellería do Mar
La cofradía de pescadores O Grove ha sido beneficiaria de varias subvenciones de la Consellería do Mar por importe de 46.193 euros para la realización de varios cursos. De hecho, aún le quedan plazas para uno de formación sanitaria específica básica y para otro de patrón portuario.
Además, ha solicitado más ayudas para ofrecer cuatro de carretillero y uno de cestería marinera. Desde la entidad recuerdan que con estos fondos han impartido dos actividades de operador de grúa hidráulica para embarcaciones; tres del tipo sanitario comentado anteriormente; dos de patrón portuario y una de cómo emprender con el uso de materiales naturales, como son las conchas. También que son gratuitas y que el objetivo es mejorar la capacitación profesional del sector y la adquisición de nuevas competencias.
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