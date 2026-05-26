Igualdad
El CIM abre un ciclo de salud con perspectiva de género
Las jornadas arrancan este viernes en el Auditorio con una charla sobre ictus, migraña y Alzheimer
El CIM de Vilagarcía organiza el ciclo «La perspectiva de género en la salud: en lista de espera», una programación informativa que se enmarca en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra el 28 de mayo.
La primera jornada tendrá lugar mañana jueves, a las 17.30 horas, en la sala de conferencias del Auditorio. La inaugurará la concejala de Igualdad, Tania García, y contará con la participación de la farmacéutica y humorista Adri, a Boti, que cerrará la actividad poniendo la nota de humor con el monólogo «Maruxa, que pastillas teño que levar??».
La charla principal correrá a cargo de Susana Arias Rivas, neuróloga de la Unidade de Ictus del CHUS, que abordará la influencia del género en enfermedades como la migraña, el ictus o el Alzheimer. La jornada, abierta y gratuita
En próximas semanas se celebrarán otras sesiones en las que se abordarán temáticas de interés para las mujeres como fibromialgia, menopausia, endometriosis, salud mental o sensibilidad química múltiple. En ellas, expertos cualificados analizarán el sesgo de género en el diagnóstico, en el tratamiento y en la investigación de enfermedades. Las fechas y relatores se anunciarán con tiempo.
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