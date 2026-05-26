El CEIP San Tomé de Cambados representará a Galicia en la Olimpiada Matemática Nacional

El CEIP San Tomé de Cambados llevaba siete años clasificándose para uno de los campeonatos escolares más relevantes de Galicia, el Rebumbio Matemático, pero en esta ocasión se ha llevado la palma. Así, el equipo «Policubos», formado por Iván Álvarez, Uriel Hernanz e Irene Girón, va a representar a la comunidad en el nacional, que tendrá lugar en junio en Barcelona.

La felicidad es extrema para estos jóvenes pitagorines de 11 años de edad y también para el colegio cambadés, que desde hace más de una década da un especial protagonismo a esta asignatura. Hasta el punto de que, en contra de lo habitual, «no hay mucho rechazo» a ella, explica su director, Manuel Felpeto.

Y es que tienen una profesora dedicada en exclusiva a impartir esta materia en quinto y sexto, en lugar de entrar en el grueso impartido por el tutor de cada grupo. De hecho, Felpeto destaca el trabajo realizado por esta maestra, Emma Rey, que apuesta por favorecer la comprensión para la aplicación matemática.

Porque este certamen no se trata de operaciones sencillas, sino de usar la lógica para resolver problemas de cierta complicación, como calcular los Concellos afectados por los incendios del pasado verano a través de variables tales como las hectáreas calcinadas.

Por encima de la mera resolución, el jurado valora la originalidad en la resolución empleada, las estrategias utilizadas, los procedimientos de representación, la expresión escrita y el trabajo en equipo, entre otras cuestiones, como explican desde la organización, la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (Agapema).

En esta fase, celebrada hace unos días en A Coruña, Iván Álvarez, Uriel Hernanz e Irene Girón superaron a equipos de 16 centros educativos de toda Galicia, quedando por delante de colegios de sonado prestigio, como Peleteiro, que está considerado como uno de los mejores de España. Así que con este billete, los «Policubos» también van a representar la calidad igualmente existente en la enseñanza pública gallega. La cita nacional será del 24 al 27 de junio en Barcelona.

En concreto, se trata de la Olimpiada Matemática Nacional Alevín, organizada por la federación de profesores de matemáticas, y el equipo cambadés está preparado con la máxima ilusión para un evento que se plantea como una fiesta de las matemáticas escolares y de la que saldrá el pase al europeo.

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Suceda lo que suceda, los «Policubos» ya han conseguido un hito y están «muy ilusionados» con el reconocimiento y toda la experiencia. La organización cubre todos los gastos y van acompañados por una docente del certamen de Galicia, pero el director cambadés explica que están buscando la manera de costear la asistencia de su profesora.