El cambadés que guardó secretos de la lista del Mundial

La lista de la selección española para el inminente Mundial tuvo ayer acento gallego. Y también cambadés. En el vídeo con el que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, dio a conocer a los convocados para la cita mundialista, uno de los nombres más esperados salió de una voz ligada al mar de Arousa. La de Eladio Costa Oubiña, mariscador y vigilante de la cofradía de Cambados, que fue el encargado de pronunciar el nombre de Nico Williams entre los delanteros elegidos por el combinado español.

Su aparición convirtió por unos segundos el anuncio de la selección en una estampa reconocible para cualquier vecino de Cambados. Redes, puerto, faena marinera y paisaje arousano sirvieron de escenario para un vídeo pensado para representar oficios y sectores distintos, pero que en este caso encontró en la cofradía cambadesa una imagen cargada de autenticidad.

La historia empezó con una llamada de la productora a la cofradía. Buscaban trabajadores de diferentes ámbitos para participar en la pieza audiovisual con la que la Federación Española de Fútbol quería presentar la convocatoria. A Eladio le trasladaron la propuesta y no necesitó pensárselo demasiado. «Me lo ofrecieron y no lo dudé», cuenta. La idea le gustó desde el primer momento y la aceptó con la mezcla de curiosidad e ilusión de quien se ve, de repente, formando parte de un anuncio seguido por todo un país.

La grabación se realizó hace aproximadamente un mes y se desarrolló en varios escenarios vinculados al trabajo diario de Eladio. Hubo tomas en tierra y también en el mar, con el puerto de Tragove y la zona de O Bohído como localizaciones principales. Las cámaras lo siguieron en plena faena, levantando aparejos y recreando una actividad cotidiana que, esta vez, tenía un destino muy distinto al habitual: formar parte del relato visual de la selección española en el que también compartió pieza con el mismo Felipe VI.

La sesión duró alrededor de una hora y media. Durante ese tiempo tuvo que repetir varias tomas y grabar distintos nombres, tal y como suele suceder en este tipo de producciones, en las que se buscan alternativas hasta cerrar la versión final. Sin embargo, entre todos los futbolistas que tuvo que mencionar, dos nombres quedaron grabados con especial fuerza: Nico Williams y Borja Iglesias.

Ese detalle le permitió a Eladio vivir una situación poco común. Durante semanas supo, antes que la mayoría de los aficionados, que ambos jugadores estaban en los planes de la selección para la lista definitiva, salvo cualquier imprevisto de última hora. «Me hicieron grabar mencionando a Nico Williams y a Borja Iglesias», explica. Una confidencia inevitable, pero guardada con la discreción de quien conocía de antemano una pequeña parte de una noticia de alcance nacional.

Desde la productora, además, le confirmaron ya en aquel momento que su intervención aparecería en el vídeo definitivo. No era una toma más destinada a quedar en el archivo, sino una de las piezas elegidas para la versión que se haría pública. «Ya me confirmaron desde el primer momento que iba a salir», señala. Y cuando finalmente vio el resultado, la ilusión inicial encontró recompensa.

El cambadés sabía de la convocatoria de Borja Iglesias antes que el resto del país. / Noé Parga

La presencia de Eladio en el vídeo tiene también un valor simbólico para Cambados. No se trata solo de una aparición puntual en una pieza promocional, sino de la incorporación de la imagen del mar arousano a un momento de enorme repercusión mediática. La selección española anunció su lista mundialista a través de voces anónimas, trabajadores reales y escenarios cotidianos. Entre ellos, la ría, los aparejos y el oficio de un mariscador cambadés que, por un día, dejó de nombrar artes y mareas para anunciar a uno de los delanteros de España.

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Eladio resume la experiencia con naturalidad, pero sin esconder la satisfacción. «Me gustó desde el momento en que me lo dijeron. Me hizo mucha ilusión», reconoce. Una ilusión comprensible para quien, desde el puerto de Tragove y O Bohído, acabó formando parte del vídeo con el que todo un país empezó a poner nombres propios al sueño mundialista.