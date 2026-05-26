Ana Belén, nuevo premio Mari Gaila por sus representaciones de Valle

La artista Ana Belén ha sido la elegida por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán como merecedora del premio Mari Gaila, el reconocimiento que entrega el colectivo a actores que han dejado para el recuerdo las representaciones creadas por el autor. Ana Belén lo hizo en más de una ocasión dejando para el recuerdo la interpretación de la propia Mari Gaila en la adaptación cinematográfica realizada por José Luis Garci en 1987. La actriz también fue Lupita, en la película Tirano Banderas (1993) del mismo director; y la Mozuela en una adaptación de TVE sobre Ligazón en 1968.

Ana Belén toma el relevo de otros ilustres de la escena española que también han llevado el nombre de Valle-Inclán al teatro. Se trata de Miguel Rellán, Rafael Álvarez “El Brujo” y Nuria Espert que precedieron a la madrileña en el prestigioso premio que otorga el colectivo.

No será la actriz la única reconocida en el acto en que se va a celebrar el próximo 5 de junio en el Ateneo de Madrid y que está organizado por la entidad radicada en Vilanova. En ese mismo evento se entregará la III edición del Premio Séptimo Miau que, en esta ocasión, recaerá en Pedro Casablanc por su montaje teatral unipersonal en torno a la figura del escritor, basado en la original biografía de Valle escrita por Ramón Gómez de la Serna.

Los dos premios se entregarán en el marco de una jornada centrada en el centenario de la publicación de Tirano Banderas, que incluirá un coloquio sobre una obra que supuso una revolución radical en la narrativa hispánica de los años veinte del siglo pasado, inaugurando un subgénero especialmente fecundo en las letras iberoamericanas, la novela de dictador. Consagrada por Miguel Ángel Asturias, esta modalidad narrativa vivirá su esplendor en los años setenta del siglo pasado con las novelas de Roa Bastos, Alejo Carpentier, García Márquez o Uslar Pietri, para decaer en el fin de siglo hasta la publicación, a inicios del nuevo milenio, de «La fiesta del Chivo» de Mario Vargas Llosa, en palabras de José María Paz Gago, presidente de la Asociación, que abrirá este coloquio.

Un grupo de jóvenes investigadoras de las Universidades Complutense, Alcalá de Henares, A Coruña o Pedagógica de Moscú, como Rocío Santiago, Silvia Ozores, Diana Kryzhanovskaya o Andrea Durán, profundizarán en diversos aspectos de la trascendental novela valleinclaniana.

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En el transcurso de este coloquio que se celebrará el próximo día 5 de junio en la Docta Casa, se presentará también el libro «Los orígenes de Valle-Inclán (tierra, linaje y leyenda)» del vilanovés Francisco Javier Charlín Pérez, a cargo de Isabel González Gil, Miguel Losada, vicepresidente de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid, y Raquel Delgado, directora adjunta del Grupo editorial SIAL-Pigmalión, junto al autor.