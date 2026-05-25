Vilanova refuerza sus lazos con Cuxhaven tras 25 años de unión

El Concello de Vilanova participó en Cuxhaven en los actos conmemorativos del 25 aniversario del hermanamiento entre ambos municipios, una relación nacida de los vínculos creados por la importante comunidad de vilanoveses y gallegos que se asentó en la localidad alemana para trabajar en la industria conservera.

La delegación arousana estuvo formada por el alcalde, Gonzalo Durán; la concejala de Urbanismo, Nuria Morgade; y la arquitecta municipal, Marta Núñez. Además de celebrar esta unión institucional y afectiva, la comitiva aprovechó el viaje para conocer las instalaciones termales del talaso municipal de Cuxhaven, con el objetivo de recoger ideas para el futuro complejo previsto en O Terrón.

Un momento de la visita al talaso alemán. / Cedida

Los responsables locales y la dirección del talaso mostraron unas instalaciones en las que accesibilidad, ocio y salud conviven en un modelo considerado referente en el norte de Europa. El Concello destaca que esa integración encaja con los valores que quiere imprimir al proyecto vilanovés, llamado a combinar innovación, sostenibilidad, accesibilidad, turismo y bienestar.

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La visita coincidió también con la tradicional Festa de Primavera del Centro Galego. Durán calificó la cita como «un placer y una alegría» y una ocasión «muy emotiva», al tiempo que invitó a la comunidad vilanovesa al xantar popular del 14 de junio, con el que Vilanova honrará la próxima visita de la delegación de Cuxhaven.