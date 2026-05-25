Fiestas de Santa Rita
Vilagarcía pone el colofón a cuatro intensos días de su romería urbana
Vilagarcía
Tras cuatro días de actividad, Vilagarcía puso el colofón a la programación festiva de Santa Rita. Unas últimas 24 horas que tuvieron en la música su hilo conductor. A Peixería presentó un gran ambiente en la noche del sábado para el concierto tributo a Alejandro Sanz con la voz de Fran Valenzuela. La primera cita del Ágora Vermú en O Piñeiriño contó con la presencia de la banda compostelana Barbitúricos. También hubo música en el parque de A Coca con la presencia de la Banda de Música Municipal de Vilagarcía. El espectáculo de Coda en el Auditorio, los pasacalles y la jornada de clausura de la Feira Celta en A Xunqueira, fueron otros de los referentes en el colofón a la romería urbana.
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas
- El Náutico de San Vicente pone a la venta las entradas de su verano más largo
- Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha
- Vilagarcía honra a Santa Rita, la abogada de los imposibles, en una devoción que une fe, tradición y clausura
- Familiares de un paciente agradecen la ternura y profesionalidad de la Unidad de Paliativos del Hospital do Salnés
- El Gran Hotel La Toja se convierte en la marca y escenario de la colección de verano de Pull & Bear
- Vilagarcía da luz verde a la instalación del antiguo escudo de los López Ballesteros en A Independencia
- Vilagarcía festeja el día grande de Santa Rita, su gran romería urbana