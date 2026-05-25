Tras cuatro días de actividad, Vilagarcía puso el colofón a la programación festiva de Santa Rita. Unas últimas 24 horas que tuvieron en la música su hilo conductor. A Peixería presentó un gran ambiente en la noche del sábado para el concierto tributo a Alejandro Sanz con la voz de Fran Valenzuela. La primera cita del Ágora Vermú en O Piñeiriño contó con la presencia de la banda compostelana Barbitúricos. También hubo música en el parque de A Coca con la presencia de la Banda de Música Municipal de Vilagarcía. El espectáculo de Coda en el Auditorio, los pasacalles y la jornada de clausura de la Feira Celta en A Xunqueira, fueron otros de los referentes en el colofón a la romería urbana.

Vilagarcía pone el colofón a cuatro intensos días de su romería urbana | NOÉ PARGA