San Xoán y San Pedro
Vilagarcía abre el plazo para pedir permiso para las hogueras
Las solicitudes para cacharelas y parrilladas en la calle podrán presentarse hasta el 17 de junio
El Concello de Vilagarcía abrió este lunes el plazo para solicitar los permisos de las hogueras de San Xoán y San Pedro, que se celebrarán las noches del 23 y 28 de junio. La administración local publicó el bando con las normas de seguridad y lo distribuirá por los puntos habituales del centro urbano y de las parroquias.
La autorización será obligatoria tanto para particulares que quieran organizar fuegos como para locales hosteleros que pretendan realizar parrilladas en la vía pública. Los formularios están disponibles en la sede electrónica y en la web municipal, y deberán presentarse de forma telemática o, en el caso de particulares, también en el Registro Xeral. El plazo finalizará el 17 de junio.
Ravella prevé un elevado número de solicitudes, ya que este año el 24 de junio será festivo en toda Galicia. Las hogueras solo podrán permanecer encendidas entre las 20.00 y las 5.00 horas, deberán contar con medios de extinción y respetar las distancias de seguridad. La lista de autorizaciones se publicará, como tarde, el 23 de junio.
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