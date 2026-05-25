Ravella mejora la pasarela del río Tripeira en el entorno de A Concha

El Concello de Vilagarcía quiere que la fachada marítima de O Ramal y las playas urbanas de A Concha-Compostela lleguen al verano con su mejor imagen. A punto de rematar la creación de la nueva zona verde que conectará el parque Miguel Hernández con el paseo marítimo y los arenales, Ravella completará la mejora del entorno con la renovación de la pasarela que permite salvar el río Tripeira en su desembocadura.

La actuación cuenta con un presupuesto de casi 20.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, aunque la intención del gobierno local es que pueda estar finalizada antes de la celebración del Atlantic Fest. El Concello asumirá el coste de la obra pese a tratarse de un ámbito de competencia de Costas, con el objetivo de evitar demoras y de impedir que el deterioro actual de la pasarela desmerezca una zona sobre la que el ejecutivo de Alberto Varela ha centrado buena parte de sus esfuerzos en los últimos años.

El alcalde defendió que esta intervención es «un complemento a todo el esfuerzo de regeneración de nuestros arenales y de la fachada marítima» y recordó que la zona ha sido objeto de numerosas actuaciones destinadas a abrir Vilagarcía al mar, mejorar su atractivo y reforzar también sus usos comerciales, hosteleros, deportivos y recreativos.

La obra se divide en tres tramos, según explicó el concejal de Turismo, Álvaro Carou. En la parte inicial, la más alejada del mar, se sustituirá por completo la barandilla actual de madera que delimita ambas márgenes del regato. En el tramo central se restaurará la estructura y el suelo del puente. Finalmente, en la zona más próxima al mar se instalará una nueva delimitación formada por 46 postes unidos con cuerda, una solución más ligera y con menor impacto visual que la existente. Carou precisó que se trata de una medida pensada «más por reducir el impacto visual» que por una cuestión estricta de seguridad, ya que en ese punto el cauce apenas presenta riesgo.

Estado actual de la pasarela. / Noe Parga

Varela situó esta renovación dentro de una estrategia más amplia de recuperación de la primera línea litoral. En ese recorrido incluyó la demolición del CIRA, que suponía una barrera visual en el entorno del arenal; la retirada del antiguo mirador de madera; la reforma del paseo marítimo; la regeneración ambiental de la playa; la ampliación de la actividad hostelera y recreativa; la instalación de equipamientos deportivos y la organización de eventos en la zona. También destacó el reciente cambio de las luminarias del paseo, financiado con fondos europeos y con diseño de Elías Cochón, así como la creación de la zona verde de O Ramal.

El regidor subrayó además las inversiones realizadas en materia de saneamiento, que permitieron mejorar la calidad del agua en los arenales que lo precisaban y mantener el nivel de aquellos que ya cuentan con bandera azul, como Compostela y O Campanario, en Bamio. «Estamos preparados para recibir a los visitantes y saben que, además, Vilagarcía es una ciudad muy dinámica y muy activa», señaló.

Noticias relacionadas

La hoja de ruta municipal no se detiene en la pasarela del río Tripeira. El gobierno local mantiene su intención de seguir abriendo la ciudad al mar con la futura incorporación del muelle del Ramal como espacio de uso público. Para ello, el presupuesto de 2026 ya reserva una partida destinada a la demolición de las naves situadas en la entrada del muelle, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con la Autoridad Portuaria, que deberá redactar el proyecto de acondicionamiento del resto de la superficie.