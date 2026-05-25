El Resturante Camelo recibe este viernes el XX Premio Lola Torres, en O Grove
El acto tendrá lugar en la casa consistorial
La Fundación Amigos de Galicia celebrará el próximo 29 de mayo. a las 12.30 horas, el acto de entrega del XX Premio Europeo de Gastronomía Tradicional Lola Torres, que en esta edición recaerá en el Restaurante Camelo, de Viana do Castelo.
Cabe recordar que se trata de un reconocimiento a su trayectoria como «referente en la cocina tradicional portuguesa, destacando la calidad de los productos de la zona del Alto Minho».
La ceremonia tendrá lugar en la Sala das Cunchas del Concello de O Grove y reunirá a destacadas autoridades y representantes del ámbito institucional, gastronómico y cultural.
En el acto intervendrán el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico; el presidente de la Fundación Amigos de Galicia, Dr. Ramiro Varela Cives; Luis Rial, subdirector del Centro Superior de Hostelería de Galicia; el presidente de la Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, y en representación de la familia de Lola Torres, Rafael Mourelos.
El acto «pondrá de relieve el valor de la gastronomía tradicional como patrimonio cultural compartido y la proyección internacional de este reconocimiento», indican desde la organización.
El Premio Europeo de Gastronomía Tradicional Lola Torres distingue cada año a proyectos y establecimientos que contribuyen a la conservación, difusión y prestigio de la cocina tradicional.
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