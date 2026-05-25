O Grove descubre los secretos del traje tradicional gallego

Fue en la Sala das Cunchas del Concello de O Grove y se convirtió en un evento clave para conocer, entender y apreciar cómo eran los trajes tradicionales en Galicia. De la mano del Club Breogán de O Grove, Montse Rivera fue la encargada de ir descubriendo todos estos secretos bajo el epígrafe "Cóntoche un conto". Para ello contó con la colaboración de cuatro modelos a los que fue vistiendo a medida que avanzaba el acto.

Rivera comenzó explicando las materias primas con las que se confeccionaba la ropa, tales como el lino o la lana, de la que mostró los materiales desde su presencia natural hasta convertirse en tejidos para poder confeccionar la ropa.

Pieza a pieza fue vistiendo los modelos, de dentro hacia fuera, desde la ropa interior hasta los tocados, gorros, pendientes o colgantes, llegando hasta el calzado. Durante el proceso fue explicando los motivos de cada pieza, explicando la forma de hacerlo y los materiales con los que estaban hechos.

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Camisas, cirolas, refaixos, xustillos, dengue, zocas, chaleques, puchos, mandís, polainas o faixas fueron solo algunas de las cuestiones que se pusieron encima de la mesa y la colocación de cada pieza fue acompañada de cantigas de su tiempo, en las que se hablaba de esas piezas de ropa que se iban poniendo los modelos. El objetivo de esta iniciativa era ofrecer un contexto de la evolución del traje tradicional y qué piezas eran usadas y en qué contextos. La charla resultó muy atractiva para los participantes en la misma.