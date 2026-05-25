La mitad de los Concellos de Arousa pagan a sus proveedores fuera de plazo

La mitad de los Ayuntamientos de O Salnés y Ullán pagan a sus proveedores fuera de plazo, con una demora media que supera el mes y que, en algunos casos, incluso rebasa el trimestre. Así lo indica el informe de morosidad de las entidades locales correspondiente al primer trimestre de este año, que acaba de hacer público el Ministerio de Hacienda.

La ley establece que las administraciones públicas deberán satisfacer las facturas de sus proveedores de obras, servicios o material en un plazo máximo de 30 días. Pero, en la práctica, varios Concellos no solo se ven incapaces de cumplir con este margen de un mes para pagar desde la recepción de la factura, sino que, en la práctica, tardan incluso más de tres meses, como son los casos de Cambados, Valga y Vilanova.

En este primer trimestre de 2026, la mayor demora se registra en Cambados, con un plazo medio de pago a proveedores (PMPP) de 110 días, lo que equivale a casi cuatro meses. A 31 de marzo, Cambados tenía facturas de proveedores pendientes de abonar por valor de un millón de euros. En el caso de este municipio, la situación fue a peor con respecto al primer trimestre de 2025, ya que por aquel tenía más deuda (1,6 millones), pero pagaba a dos semanas vista.

El segundo municipio de O Salnés y Ullán que más tardó en satisfacer las liquidaciones entre enero y marzo de este año fue Vilanova, con un periodo medio de pago de 97 días. Su deuda con proveedores a 31 de marzo ascendía a 854.000 euros. La comparativa con el primer trimestre de 2025 es negativa en Vilanova, puesto que hace un año tenía menos recibos a la cola (633.000 euros) y el periodo medio de pago era de 69 días.

El Concello de Valga también sale mal parado de la comparativa interanual, pues ha pasado de un PMPP de 54 días el año pasado a otro de 90 en este 2026, y también tiene más deuda que el año pasado; concretamente, a 31 de marzo pasado estaba pendiente de abonar a las empresas recibos por valor de 880.000 euros.

Los datos de Ribadumia también son malos. Hace un año tenía una deuda de 678.000 euros y su periodo medio de pago a proveedores era de 65 días; en este primer trimestre de 2026, los impagos han subido hasta los 1,7 millones de euros, y han tardado 81 días de media en pagar los recibos.

Los más rápidos

En la otra cara de la moneda, los más rápidos en este inicio de año han sido Meaño (con un PMPP de solo cinco días, una vez más el mejor de toda la comarca), Pontecesures (siete días), y O Grove (22). Además, la deuda acumulada en estos Concellos es baja, al menos en el caso de los dos primeros.

Así, en Meaño tenían recibos impagados por valor de 19.800 euros a 31 de marzo, y en Pontecesures solo debían 54 euros. La deuda es más elevada en el caso de O Grove, ya que asciende a 600.000 euros. En cualquier caso, los tres Ayuntamientos aparecen históricamente entre los más cumplidores de la comarca con las empresas. El periodo medio de pago a proveedores de Meaño en marzo de 2025, por ejemplo, no llegaba ni a un día.

El PMPP final del primer trimestre de año de los demás municipios de O Salnés y Ullán es el que sigue: Catoira (51 días), Vilagarcía de Arousa (31), Sanxenxo (27 días), y Mancomunidade do Salnés (48 días). En este primer balance del Ministerio de Hacienda de 2026 no aparecen Meis ni A Illa. Este último Concello nunca figura en las estadísticas de pago a proveedores que elabora el Ministerio.

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Deuda total

Entre los municipios que remitieron sus datos a Hacienda y la Mancomunidade do Salnés sumaban a 31 de marzo pasado una deuda con proveedores de casi 7,7 millones de euros. La cifra es superior a la del mismo periodo de 2025, pues en aquel momento la deuda era de 7,2 millones (medio millón menos que ahora), pese a que entonces también se computaba a Meis.