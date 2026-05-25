A Illa renueva la señalización de sus calles
La actuación ha sido posible gracias a la aportación de la Mancomnunidade
El concello de A Illa ha puesto en marcha una renovación de la señalización indicativa del municipio con la sustitución de una docena de señales que se encontraban en un estado de deterioro importante. La actuación abarcó dos ámbitos de actuación: la adecuación de la señalización a la zona residencial y la mejora de la orientación hacia los principales puntos de interés turístico.
La actuación ha sido posible gracias a una subvención conseguida por la Mancomunidade do Salnés a través del Plan Nacional de Sostenibilidade Turística en Destinos Xacobeos, que financia el Ministerio de Industria y Turismo. Luis Arosa, alcalde de A illa considera que la mejora «era necesaria por la situación de esas señales».
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