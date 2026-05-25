Sucesos
Un herido leve tras un choque múltiple en Vilagarcía
Tres vehículos colisionaron por alcance en Agustín Romero
Un alcance múltiple ocurrido esta mañana en Vilagarcía de Arousa dejó un herido de consideración leve.
Los hechos tuvieron lugar al mediodía en la avenida Agustín Romero, a la altura del inmueble número 90, cuando un turismo chocó contra otros dos que le precedían y que estaban detenidos en la calzada.
Según la Policía Local de Vilagarcía, estos turismos habían parado la marcha para realizar un cambio de dirección a la izquierda.
Por causas que se desconocen, ese tercero que venía por detrás no se paró a tiempo, ocasionándose un alcance múltiple que se saldó con un ocupante de estos coches, herido, aunque de carácter leve, según las mismas fuentes.
Esta persona fue trasladada al Hospital do Salnés en una ambulancia del 061.
Asimismo, los automóviles implicados registraron daños de diversa consideración a causa del impacto.
Los agentes de la Policía Local de Vilagarcía también tuvieron que realizar tareas de señalización del accidente y de regulación del tráfico mientras que no se retiraban los restos del siniestro. Asimismo, se encargan de investigar las causas.
Un saúdo
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