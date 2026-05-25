Guardia Civil tiene «pistas adecuadas» para localizar al conductor implicado en el atropello mortal de Vilanova

La Guardia Civil continúa la investigación para tratar de dar con el paradero del conductor supuestamente implicado en el atropello mortal de Vilanova de Arousa, ocurrido en la madrugada del pasado sábado, disponiendo de "pistas adecuadas" para localizarlo.

Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, quien ha lamentado el «fin de semana negro» vivido en las carreteras pontevedresas, con dos atropellos mortales en Sanxenxo y Vilanova.

Sobre este último, ha matizado que ocurrió sobre las 04.00 horas de la madrugada del sábado y la víctima mortal fue un varón de 78 años de edad. Todo ocurrió en la PO-530, a su paso por la parroquia de Tremoedo, en el contexto de unas fiestas populares. Además, el conductor implicado se dio a la fuga sin preocuparse del estado en el que quedaba la persona atropellada.

Por ello, la Guardia Civil trata de dar con él, disponiendo de «pistas adecuadas» para localizarlo, ha apuntado Losada.

Según la información del 112 Galicia, fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que el vehículo implicado en el accidente continuó la marcha.

El hombre, Joaquín Oubiña Romero, más conocido por el nombre de «O Caneco», quedó tendido en medio de la vía y, a pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. O Caneco es el suegro del alcalde de Cambados, Samuel Lago, y su cuerpo recibirá sepultura en la tarde de este lunes.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Emerxencias del Ayuntamiento de Cambados.

Las declaraciones del subdelegado del Gobierno se enmarcan en una comparecencia en la que explicó que las ocho personas fallecidas en atropellos en las carreteras de Pontevedra en los cinco primeros meses del año son la «peor racha» de la serie histórica, según ha apuntado el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que ha llamado a la prudencia.

Las carreteras, ha apuntado Losada, son lugares «muy peligrosos para quienes caminan», por lo que ha hecho una llamada a la prudencia a los peatones «cuando se cruza o se camina por una carretera», aunque sea por la acera.

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Para el subdelegado pontevedrés, las circunstancias en las que se han producido todos estos sucesos son «cada vez más extrañas» y, al mismo tiempo, un «cúmulo de mala suerte».