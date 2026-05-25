El Foro de turismo de O Salnés aborda los retos del Camino de Santiago para no caer en la masificación

La Mancomunidade do Salnés se rodeó hoy de expertos en diferentes ámbitos para analizar las cuatro palancas identificadas como fundamentales para crecer turísticamente más allá del verano. Fue durante el Foro sobre Desestacionalización Estratégica que, asimismo, sirvió para analizar el éxito del Camino de Santiago, destacando los ponentes la necesidad de mantenerse fiel a su identidad sin caer en la masificación, siendo «uno de los retos» que tiene por delante.

El Camino y el Xacobeo 2027, en particular, centraron la primera de las cuatro mesas celebradas en el Real Club Náutico de Sanxenxo, que acogió la cita presentada por el reputado periodista Pedro Piqueras, que, además, moderó algunas de ellas. Se abordaron como «instrumentos estratégicos para redistribuir los flujos turísticos a lo largo del año y del territorio».

En esta parte, las voces autorizadas reunidas fueron la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita; la subdirectora Xeral de Desenvolvemento e Sustentabilidade Turística del Ministerio de Turismo, Ilona Shekyants, y José Ramón García Guinarte, gerente de la Mancomunidade, y todos coincidieron al describir el peregrinaje a Santiago como «un escaparate que se puede compaginar con otras experiencias que ofrece el territorio» y también en el reto que supone mantenerlo «fiel a su identidad sin caer en la masificación».

Todos los temas abordados se han demostrado como productos clave para que O Salnés avance en desestacionalización turística. Así, también se analizó el turismo deportivo, como activador de demanda en temporada baja, además de que las pruebas deportivas fomentan la creación de industrias a su alrededor, pero sobre todo, promueven viajes fuera de la temporada alta y acaban generando «importantes ingresos para el sector turístico del lugar en el que se celebran», destacaron desde la entidad supramunicipal.

Este es el caso del Descenso del Sella y las empresas de turismo activo, un ejemplo del que habló el presidente del comité organizador de esta prueba internacional, Juan Manuel Feliz, que compartió mesa con su homólogo del comité de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, Iván Cancela, y la corredora popular Laura Pérez.

El turismo náutico y su capacidad para diversificar la oferta de las rías de Arousa y Pontevedra centró la tercera ponencia del día. En este caso, los relatores coincidieron en que, a pesar de que en la última década hubo avances muy importantes en el sector, todavía queda camino por recorrer para aprovechar todas las potencialidades que ofrece desarrollar este producto.

«Promocionar sus posibilidades (destacando el hecho de que las rías gallegas son navegables 365 días al año) y educar a las nuevas generaciones para fomentar su práctica» son algunas de las líneas que se señalaron para avanzar en este aspecto. Un asunto que abordaron Juan Merediz, deportista experto en travesías náuticas a vela; Federico Fernández-Trapa, representante de Northmarinas, y Jaime Barreiro, representante de Asnauga.

El enoturismo puso el broche a esta primera edición del Foro sobre desestacionalización estratégica y, además, definida como experiencia de éxito. Fue de la mano de Isabel Salgado, ingeniera agrónoma con más de 20 años de experiencia en la Adega Fillaboa; Francisco Gil, periodista gastronómico, y Diego Ortega, CEO de Fontecruz Hoteles, propietario del Restaurante Caleña, en Ávila, y copropietario de la bodega Alta Pavina, en Ribera de Duero, que hablaron de este producto como uno de los principias vectores de desestacionalización. «En este caso, destacaron su carácter más relacionado con la experiencia cultural y sensorial y menos vinculado a la climatología. También pusieron en valor el trabajo que se viene realizando en la comarca de O Salnés, hasta haberse convertido en una potencia en este campo, en el que sector turístico y sector vitivinícola van de la mano», detallaron desde la mancomunidad pontevedresa.

Su presidente, David Castro, recordó el objetivo de este programa, que contó con la presencia de autoridades autonómicas, provinciales y locales, así como agentes del sector público y privado. «Cuando trabajamos todos juntos pueden extraerse ideas que, al final, van a repercutir en este movimiento turístico y económico tan importante para la comarca. Y lo que buscamos es esa aportación de ideas y que podamos trazar una línea a seguir».

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El gerente, José Ramón García Guinarte, se pronunció de un modo similar, indicando que la «clave» es trabajar juntos y seguir impulsado el turismo, que «es una riqueza sostenible». Asimismo, recordó que las tasas de ocupación de la comarca en verano «están en niveles máximos, pero tenemos más meses para crecer. Hablamos de un crecimiento del turismo en los últimos 20 años del 1.750%. Tenemos que seguir trabajando en desestacionalización», añadió.