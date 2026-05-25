EU pide retirar ayudas a las fiestas con bombas de palenque

Esquerda Unida llevará al pleno de Vilagarcía una moción para reducir el uso de bombas de palenque en fiestas y celebraciones populares. La formación recuerda que estos artefactos forman parte de algunas tradiciones, pero advierte de sus efectos negativos sobre la convivencia, las personas mayores, menores, personas con autismo o hipersensibilidad auditiva, así como sobre animales domésticos y fauna.

La formación liderada por Juan Fajardo sostiene que una prohibición anterior no tuvo efecto y propone actuar a través de las ayudas municipales. Su moción plantea eliminar las subvenciones a fiestas promovidas por terceros que no garanticen la ausencia de bombas de palenque, comprometer al Concello a no utilizarlas en actos propios y duplicar el apoyo económico, técnico y organizativo a las comisiones que apuesten por celebraciones «más inclusivas, sostenibles y respetuosas».