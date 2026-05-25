Investigan a una vecina de Cambados por delitos relativos a prostitución y tráfico de drogas

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo (Pontevedra) investiga a una mujer de 37 años, vecina de Cambados, y a un varón de la misma edad, vecino de Bueu, como presuntos autores de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.

Según el Insituto Armado, la investigación se desencadenó tras recibir informaciones sobre actividades sospechosas en un piso de Cangas de Morrazo, donde los agentes pudieron comprobar que se ejercía la prostitución.

Según las pesquisas, las mujeres que trabajaban en la vivienda eran sometidas a una «rotación constante» entre diferentes inmuebles y obligadas a mantener un régimen de «disponibilidad de 24 horas» los siete días de la semana.

«Además de las restricciones horarias, las víctimas debían entregar la mitad de sus ganancias a los ahora investigados y tenían expresamente prohibido abandonar el inmueble sin la supervisión del hombre implicado», detallan las mismas fuentes.

El Instituto Armado añaden en su comunicado que estas mujeres eran obligadas a consumir alcohol y drogas con el objetivo de fomentar que los clientes también consumieran y generaran así mayores ingresos.

Para ello, los responsables llegaban a enseñarles «métodos de simulación de consumo» de sustancias para engañar a los clientes y aumentar la demanda, facilitando paralelamente la venta de pastillas de viagra.

Noticias relacionadas

Ambos investigados cuentan con antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza. Las diligencias correspondientes ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cangas de Morrazo.