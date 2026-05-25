Sucesos
La caída de un rayo provoca un incendio en Meis
La rápida intervención de los servicios de emergencias impidió un daño mayor
Ocurrió sobre las 23.00 horas de este domingo. La tormenta que azotó la ría de Arousa con la llegada de la noche acabó provocando un incendio en la parroquia meisina de San Lourenzo, al caer un rayo en una zona boscosa próxima al polígono industrial de Meis-Barro.
Las llamas quemaron una pequeña zona arbolada y no fueron a más gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencias y a que la zona en la que cayó el rayo pertenece a los comuneros de San Lourenzo y se encontraba limpia de maleza, lo que ayudó a evitar la propagación de las llamas.
La alcaldesa del municipio, Marta Giráldez, aplaudía ayer la labor de los servicios de emergencias e instaba a mantener limpias las parcelas para evitar este tipo de situaciones. Entre esas parcelas en las que eliminar la maleza destaca el estado de la que posee la Xunta en las inmediaciones del nudo de Curro, donde se acumula la maleza pese a las indicaciones realizadas desde el Concello sobre la necesidad de limpiar todo el entorno antes de que se registre un problema grave y pueda ser el origen o el combustible de un incendio en el futuro.
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