Alumnos de Cris Villegas llevan la flora y fauna maya a una exposición mundial

El Espacio de Arte S-Villegas de Vilagarcía vuelve a formar parte de la Sea Unesco, que en 2026 alcanza su XIV edición, con la presentación del proyecto artístico «Interpretación de la flora y fauna maya», una propuesta desarrollada para el museo Mureco de México y dirigida por la artista Cris Villegas.

La iniciativa plantea una lectura visual y contemporánea del universo natural y simbólico de la cultura maya. El proyecto toma como punto de partida la riqueza cromática, la biodiversidad y la profunda relación entre naturaleza, espiritualidad y creación artística que caracteriza a esta tradición ancestral. A partir de esas referencias, alumnos y participantes del Espacio de Arte han elaborado una serie de trabajos plásticos con técnicas y lenguajes creativos diversos.

La propuesta «busca fomentar el diálogo intercultural y acercar a los participantes al patrimonio artístico internacional desde una mirada actual». También pretende subrayar «el valor de la creación contemporánea como espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión», conectando el trabajo educativo desarrollado en Vilagarcía con una programación de alcance internacional.

Las obras permanecerán expuestas en el Espacio de Arte S-Villegas hasta el próximo 31 de mayo. De forma paralela, los trabajos realizados por los participantes también podrán verse en el propio Espacio de Arte y, simultáneamente, el proyecto se mostrará en el Museo en formato audiovisual, mediante una proyección en vídeo.

Los participantes recibirán además un diploma acreditativo emitido por el Museo, como reconocimiento a su colaboración en esta propuesta artística.

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Con esta nueva edición, el Espacio de Arte S-Villegas suma ya siete años consecutivos de participación en la Sea Unesco. Una trayectoria que consolida su compromiso con la difusión cultural, la cooperación artística internacional y el impulso de proyectos educativos y creativos de carácter multidisciplinar desde Vilagarcía.