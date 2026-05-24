La guardería de Cambados vuelve a pasar calor y el Concello afirma que la solución definitiva está en camino

Las familias de la guardería municipal de Cambados han recibido estos días una notificación del equipo educativo para advertirles del viejo problema de que, con la llegada del buen tiempo, se registran temperaturas elevadas y en algún momento «superan lo recomendable para esta etapa».

También ha remitido escritos al Concello y a la concesionaria con el objetivo de volver a poner sobre la mesa este «gran problema» y llegar a la solución.

El concejal de Ensino, Liso González, reconoce ser plenamente consciente y por eso, el pasado verano compró unos equipos de climatización portátiles que «mejoraron mucho la situación», defiende.

Volverán este verano e incluso se colocarán un par de unidades más, de refuerzo. Además, asegura que está en camino la prometida solución definitiva a este problema, que hace unos años incluso motivó una recogida de firmas.

Explica que ya han contratado a una empresa que está redactando el proyecto para cambiar toda la climatización del edificio de A Pastora, que actualmente solo cuenta con un sistema de calefacción con gasoil, pero nada para la época estival.

La alternativa propuesta es instalar aerotermia de tal manera que, a través de bocas de aire, se mantengan las condiciones adecuadas de temperatura en cualquier época del año.

Todavía no se conoce el presupuesto, pero se trata de equipos costosos, así que buscará cofinanciación con la Xunta y concurrirá a las líneas habituales del Inega.

Y es que esto también permitirá ganar en eficiencia energética, aunque hasta que no se cambie la carpintería exterior no se alcanzarán los niveles óptimos. Además de que, arquitectónicamente, el edificio no ayuda, porque la configuración de ventanales de la nave central provoca un efecto invernadero.

Sin embargo, prioriza así porque «ahora mismo lo más urgente es evitar esas temperaturas en verano. Me gustaría que todo hubiera sido más rápido, pero no ha sido posible», lamentó, recordando las mejoras introducidas en el servicio desde que está bajo su responsabilidad.

Entre ellas destacó la recuperación de los patios exteriores a principios de este año, pues, de hecho, «posibilitarán que los niños puedan volver a salir y disfrutar también de juegos de agua».

Esto se suma a otras acciones que, juntas, suman más de 100.000 euros para renovación de material, apertura de una nueva aula… Sin olvidar la nueva concesión tras llevar ochos años caducada la anterior, introduciendo cuestiones que considera importantes como menús más saludables en el comedor.

Noticias relacionadas

González destaca el «esfuerzo» realizado para poner al día un servicio que, asegura, se encontró «deteriorado».