El sector de trabajos forestales de Arousa, saturado por los encargos y la falta de personal

A las puertas del verano, a muchos propietarios de fincas con maleza les entran las prisas. Es hora de desbrozar, sobre todo cuando las parcelas están próximas a viviendas, para evitar que un eventual incendio forestal pueda afectar a las casas o una multa de la administración. En muchos casos, estas personas acuden a las empresas de trabajos forestales, pero no siempre tienen suerte, porque este tipo de firmas están saturadas de trabajo, y con las manos atadas por falta de personal.

«La campaña está siendo dura», afirma el gerente de Otero Forestal, una empresa de Vilagarcía de Arousa que trabaja sobre todo para la administración, y que hace encargos en localidades como Cangas do Morrazo, Marín, Pereiro de Aguiar o Toén, en la provincia de Ourense, o la Autopista do Atlántico, la AP-9. «Cuesta mucho atender todas las entregas porque todo el mundo quiere hacer los trabajos entre abril y septiembre».

Antonio Abalo, que tiene otra empresa, también en Vilagarcía, señala a su vez que, «en estos momentos hay mucho trabajo», y que él recibe infinidad de llamadas con encargos a las que no le queda más remedio que decir que no puede. «Tengo los clientes de toda la vida, y no puedo atender más. Alguna vez probé a coger gente para poder atender más encargos, pero no funcionó. No es fácil encontrar personal cualificado o con ganas de aprender», sostiene este profesional con 18 años de experiencia en el sector.

La normativa establece que los propietarios tienen que tener limpias sus parcelas, para evitar la propagación de incendios o incluso de plagas de insectos o roedores cerca de las viviendas. Este tipo de labores se complican cuando la maleza ha crecido mucho o en el caso de los terrenos forestales, de ahí que la mayoría de los particulares decidan contratar los servicios de empresas especializadas.

El coste de la hora de limpieza se sitúa entre los 65 y los 70 euros en el caso de que haya que movilizar un tractor para la limpieza. El precio de desbrozar una hectárea de terreno ronda los 400 euros, según fuentes del sector. En las «parroquias priorizadas» los vecinos tienen la posibilidad de contratar las limpiezas directamente con Seaga, una empresa pública. En este caso, el precio marcado por la Xunta de Galicia es de 420 euros por hectárea.

En el caso de O Salnés, Ullán y los concellos limítrofes, la Consellería de Medio Rural ha declarado como «parroquias priorizadas» las de Santa Baia de Oeste en Catoira, San Salvador de Setecoros en Valga, San Fins de Solobeira en Vilagarcía, San Xoán de Poio y Santo Estevo de Saiar, en Caldas de Reis. El plazo para tener las parcelas limpias termina el 31 de mayo.

Sin grandes beneficios

En Otero Forestal advierten de que el sector trabaja en la actualidad con márgenes de beneficios muy ajustados y con la losa permanente de la falta de personal. Y eso a pesar de que es un oficio no exento de riesgos. «Las talas de árboles son muy peligrosas», advierte el propietario de esta firma vilagarciana. Especialmente, apunta que hay que tener cuidado con los árboles secos, «porque no se sabe hacia donde van a caer».

Es igualmente un oficio con un volumen elevado de lesiones músculo esqueléticas, pues son muchos los trabajadores que acaban padeciendo problemas de cervicales, ciáticas o lumbalgias, sobre todo en el caso de aquellos que pasan más tiempo sentados.

Es, también, un sector muy marcado por la estacionalidad. La práctica totalidad de las encargas de particulares les llegan a partir de primavera, cuando la Xunta de Galicia y los Concellos recuerdan que tener una finca llena de maleza puede suponer una multa. «El resto del año nos dedicamos sobre todo al mantenimiento de infraestructuras», añaden en Otero Forestal, mediante la limpieza de cunetas de carreteras.

A medida que regresa al calor, toman protagonismo los encargos de limpieza en el monte, sobre todo en el caso de las franjas forestales más próximas a las viviendas.

Antonio Abalo también lamenta esa gran estacionalidad. «En primavera tenemos un aluvión de llamadas, pero el resto del año la demanda baja mucho».

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Incendio en Vilagarcía

Los servicios de emergencias se desplazaron a media tarde de ayer al lugar de Santa Mariña, donde se produjo un incendio forestal por una quema autorizada mal apagada. Se movilizaron la Policía Local de Vilagarcía, el Servicio Municipal de Emerxencias y dotaciones de la Consellería de Medio Rural, entre otros medios.