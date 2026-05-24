Santa Rita encara su despedida entre música, feria y vermú

Las fiestas de Santa Rita apuran sus últimas horas después de un sábado concebido como una de las jornadas más variadas en su programación. La ciudad repartió actividad en la calle, A Peixería, A Xunqueira o la biblioteca con una oferta para públicos muy diversos y con la música como uno de los grandes reclamos.

La jornada sabatina tuvo en el tributo a Alejandro Sanz uno de sus momentos centrales. El espectáculo «Lo que fui es lo que soy», protagonizado por Fran Valenzuela, llevó al público a reencontrarse con algunos de los temas más populares del artista madrileño. Valenzuela, conocido por su participación en «Tu cara no me suena todavía» y por una voz de gran parecido con la de Sanz, estuvo acompañado en A Peixería por una banda integrada por músicos de la escena española.

La fiesta nocturna tuvo continuidad en la avenida da Mariña con la sesión de Moe DJ, que celebró sus 25 años de trayectoria profesional con una «pinchada» pensada para prolongar el ambiente festivo. La música tradicional también tuvo su sitio durante el día con los pasacalles de los grupos de gaitas locales Santa Plácida de Rubiáns y Froallo.

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El sábado fue igualmente una jornada de fuerte contenido familiar. La biblioteca Rosalía de Castro acogió un obradoiro ilustrado y musicado dedicado a acercar a los más pequeños la figura de Begoña Caamaño, autora homenajeada este año en las Letras Galegas. La Caixiña dos Mistos volvió a convertirse en una pequeña sala de cine para público infantil con las proyecciones del Festivaliño on the Road, mientras que el Salón García ofreció «As sete boinas do aviador», de Fantoches Bai.

La Feira Celta reforzó su papel como uno de los grandes polos de atracción de estas fiestas. A los puestos, la animación y los juegos infantiles se sumó la percusión de Mapatho. El apartado deportivo completó la jornada con el torneo de Santa Rita de balonmano cadete en el pabellón Sara Gómez y la IV Regata Santa Rita.

Hoy será el día de la despedida. Tras cuatro jornadas de actividades lúdicas y culturales, Vilagarcía cerrará Santa Rita con la última jornada de la Feira Celta en A Xunqueira. Habrá de nuevo puestos de artesanía y alimentación, juegos infantiles tradicionales y pasacalles musicales.

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La clausura tendrá también una destacada cita escénica. La escuela de música Coda pondrá en escena a las 18.00 horas en el Auditorio «Érase outra vez. O musical», una propuesta con la colaboración de la Sinfonietta de la Escola Municipal de Música de Vilagarcía. El alumnado del centro dirigido por Olaya Bouzas interpretará temas representativos de musicales conocidos, con voz en directo y coreografías trabajadas.

El final de Santa Rita coincidirá, además, con el inicio de una nueva edición del Ágora Vermú, el ciclo de conciertos matutinos de primavera organizado por la Concellería de Cultura. La primera cita será a las 13.00 horas en la zona peatonal de O Piñeiriño con la banda compostelana Barbitúricos.

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Vilagarcía despedirá así Santa Rita con la sensación de haber enlazado tradición, cultura popular, música, deporte y ocio familiar en la romería urbana por excelencia.