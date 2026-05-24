Una reyerta en la zona TIR de Vilagarcía termina con un menor herido de consideración

Un menor de edad resultó herido de consideración tras sufrir una agresión en la zona TIR de Vilagarcía de Arousa durante la pasada madrugada.

La reyerta se produjo en torno a las 6 de la mañana, en una zona abierta del complejo de ocio.

Presuntamente, un varón agredió al chico, de unos 16 años, y le causó heridas de consideración en la cara.

Intervinieron en el operativo unidades de la Policía Local y la Nacional, que procedieron a la detención del presunto agresor.

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El incidente se produjo poco antes de las 6 de la mañana. Los locales seguían abiertos porque en fiestas disfrutan de una ampliación de horario de dos horas, aprobada por el Ayuntamiento, por lo que podían trabajar precisamente hasta las 6.