Sociedad
Referentes LGBTIQ+ compartirán sus experiencias sobre liderazgo y empresa en Cambados el 6 de junio
La Concellería de Igualdade celebra la décima edición de este programa para caminar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa
La Concellería de Igualdade de Cambados ofrecerá el 6 de junio, en la Casa da Calzada, la jornada «Diversidade e Liderado», con ponencias protagonizadas por referentes de diferentes ámbitos y una charla abierta para reflexionar sobre la presencia LGBTIQ+ en la empresa y la política. El programa de esta décima edición es abierto al público en general y es posible inscribirse en el correo electrónico cambadosigualdade@gmail.com o en 646 908 177. La concejala Mar Pérez anima a participar y detalla que será de 10:30 horas a 14:00 horas.
Abrirán ella y Mario Brión, docente y comisario de la iniciativa. A continuación, la diputada Iria Carreira ofrecerá «Entre a visibilidade e a resistencia: ser LGBTIQ+ na esfera pública», sobre la importancia de los referentes visibles y los retos que sigue suponiendo la Lgtbifobia en los ámbitos políticos y mediáticos, «reivindicando la necesidad de avanzar hacia espacios más inclusivos y respetuosos».
Tras una pausa, el programa seguirá con intervenciones centradas en el emprendimiento y la identidad. El gerente del restaurante TS A Casa de Santiago, Santiago Abal, hablará de su experiencia en «Emprender con orgullo», y Ramón Santos, dueño de la histórica mercería coruñesa La Crisálida, disertará sobre autenticidad en «Orgullo e oficio: construír marca desde a identidade», contando como transformó un comercio local en un fenómeno con impacto internacional.
Para terminar, habrá un coloquio titulado «Diversidade e toma de decisións: cambia o liderado?», en el que los asistentes podrán debatir sobre los modelos de liderazgo inclusivo y los desafíos y oportunidades de ejercer responsabilidades públicas y profesionales desde la diversidad.
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