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Referentes LGBTIQ+ compartirán sus experiencias sobre liderazgo y empresa en Cambados el 6 de junio

La Concellería de Igualdade celebra la décima edición de este programa para caminar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa

La concejala Mar Pérez con el cartel de la jornada.

La concejala Mar Pérez con el cartel de la jornada.

Lucía Romero

Cambados

La Concellería de Igualdade de Cambados ofrecerá el 6 de junio, en la Casa da Calzada, la jornada «Diversidade e Liderado», con ponencias protagonizadas por referentes de diferentes ámbitos y una charla abierta para reflexionar sobre la presencia LGBTIQ+ en la empresa y la política. El programa de esta décima edición es abierto al público en general y es posible inscribirse en el correo electrónico cambadosigualdade@gmail.com o en 646 908 177. La concejala Mar Pérez anima a participar y detalla que será de 10:30 horas a 14:00 horas.

Abrirán ella y Mario Brión, docente y comisario de la iniciativa. A continuación, la diputada Iria Carreira ofrecerá «Entre a visibilidade e a resistencia: ser LGBTIQ+ na esfera pública», sobre la importancia de los referentes visibles y los retos que sigue suponiendo la Lgtbifobia en los ámbitos políticos y mediáticos, «reivindicando la necesidad de avanzar hacia espacios más inclusivos y respetuosos».

Tras una pausa, el programa seguirá con intervenciones centradas en el emprendimiento y la identidad. El gerente del restaurante TS A Casa de Santiago, Santiago Abal, hablará de su experiencia en «Emprender con orgullo», y Ramón Santos, dueño de la histórica mercería coruñesa La Crisálida, disertará sobre autenticidad en «Orgullo e oficio: construír marca desde a identidade», contando como transformó un comercio local en un fenómeno con impacto internacional.

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Para terminar, habrá un coloquio titulado «Diversidade e toma de decisións: cambia o liderado?», en el que los asistentes podrán debatir sobre los modelos de liderazgo inclusivo y los desafíos y oportunidades de ejercer responsabilidades públicas y profesionales desde la diversidad.

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