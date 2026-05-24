Recuperan el sonido de la campana y la oración del San Cibrán de Dimo

La del San Cibrán de Dimo, en Catoira, es una de las grandes romerías de Arousa, y una de las más fieles a sus orígenes y costumbres. Este domingo volvió a reunir a centenares de personas en la arboleda que rodea la capilla.

Muchas de ellas ya llegaron a primera hora de la mañana, para reservar una de las mesas de piedra del merendero, ya que es tradicional pasar el día entero junto a la capilla, y hay familias enteras comiendo juntas a la sombra de los árboles.

El puesto del pulpeiro, donde se servían raciones a 15 euros. | NOÉ PARGA

Pero la comisión de fiestas no se limita a organizar los actos, sino que también escarba en la memoria de los vecinos para salvar del olvido costumbres e historias del pasado. Gracias a ello, este domingo pudieron recuperar tanto el sonido de la campana como la vieja oración que recitaba el sacristán a los romeros: «Santo San Cibrán/ me dé a sanidá/ e me quite a enfermedá/ amén», recitaba el sacristán junto a la imagen perdida del santo, mientras hacía la señal de la cruz y terminaba la fórmula con un toque en la frente.

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La comisión recuperó también la historia de José Suárez, un hombre de 72 años de Lampai que conoció el San Cibrán de Dimo a los ocho años. Tenía una mancha en una pierna que le hacía cojear, y su madre lo ofreció al santo. El niño curó, y desde entonces fue fiel a la romería. Iba en tren desde A Escravitude hasta Catoira, y después seguía a pie hasta el alto de San Cibrán, a una hora de distancia.