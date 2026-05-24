La pena Escuadra Arlequinada celebró una fiesta popular en el bar Abadía do Duque como colofón a los actos de exaltación del ascenso del Arosa a 2ª RFEF. Miembros del animoso grupo se reunieron para despedir el curso en el mejor ambiente posible. No faltó una gran paella y un cortador de jamón, además de mucha música con el dj André Melón en la mesa de mezclas. Camisetas, banderas, bufandas y cánticos para loar al club arlequinado se fueron sucediendo desde el mediodía hasta bien entrada la tarde. Cabe señalar que Escuadra Arlequinada ha acompañado al equipo de Gonza Fernández en todos sus encuentros, como viene haciendo desde su constitución como peña.

La peña Escuadra Arlequinada celebra el fin de fiesta a una campaña histórica | NOÉ PARGA