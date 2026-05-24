Coda hace magia con «coaches» y príncipes

Los espectáculos de Coda Teatro Musical jamás defraudan. Quizás por ello, las entradas para verlos vuelan. El día que salieron a la venta los billetes para el estreno de «Érase outra vez» en el Auditorio de Vilagarcía de Arousa, el público corrió a comprarlos con tanta avidez que a las dos horas apenas quedaban unos puñados de entradas sueltas en la parte más alta del gigantesco patio de butacas. Finalmente, tras meses de arduo trabajo, «Érase outra vez» se estrenó este domingo por la tarde ante un público entregado.

Como el propio título sugiere, «Érase outra vez» traslada a los espectadores a la magia colorida de los cuentos clásicos. Por él desfilan un príncipe, una princesa, un lobo, los tres cerditos... Pero también modernos «coaches» que dan a la obra un toque de irreverente collage. El guionista Lolo Portela, autor del libreto, apunta que, «es una historia de superación, de segundas oportunidades», en la que se muestra a unos personajes empeñados en superar las adversidades que la vida les envía.

Como todas las producciones de Coda Teatro Musical, todo está cuidado con mimo y es un trabajo en el que se implican decenas de personas. En «Érase outra vez» son más de 40 las personas que se suben al escenario; la mayoría (34) son actores o miembros del coro, y hay siete músicos, que tocan en directo sobre una tarima situada en la parte posterior del escenario.

Músicos, actores, coro... En el escenario siempre hay gente. | NOÉ PARGA

Este domingo, al ser el estreno, los músicos eran bastantes más, pues Coda contó con una colaboración especial de los integrantes de la Sinfoneta, la joven banda de la escuela de música municipal. Todos ellos se esforzaron al máximo para que el público disfrutase de la obra, dirigida por Olalla Bouzas. La directora explica que la obra de este año es más especial si cabe porque, por primera vez, el espectáculo no es una adaptación o versión de una obra ya existente, sino que el guión es completamente original.

Lo escribió Lolo Portela, un veterano hombre de teatro que lleva desde 1999 vinculado a las tablas (empezó con Teatro de Cadaquén, en Cangas) y que colabora con Coda desde hace unos 15. En lo que respecta a la música, hay canciones de bandas sonoras famosas, como las de Vaiana, Mary Poppins o Shrek, y de grupos imprescindibles de la cultura popular, como ABBA. «Es música moderna, pero muy ecléctica y con muchas voces», explica Olalla Bouzas.

El 13 de agosto actuarán en las fiestas de la Peregrina, en Pontevedra

Pero sobre todo, Coda se mantiene fiel a su espíritu coral e intergeneracional. En esta producción hay más de 40 personas sobre el escenario: el más chico tiene 13 años; la mayor ya está jubilada. Y todos trabajan juntos en los ensayos, aprendiendo los unos de los otros. Los de más edad se contagian un poco de la energía desbordante de los más jóvenes; estos últimos aprenden a tomar ciertas cosas con calma.

Noticias relacionadas

Coda estará el 13 de agosto en Pontevedra con «Érase outra vez», en plenas fiestas de la Peregrina. Antes, no se descarta que haya otra función en Vilagarcía.