Carmen Búa: «Como nuestras fiestas no hay quien las haga»

O Piñeiriño volvió a demostrar este domingo que su identidad se sostiene sobre algo más que un nombre de barrio. En As Pistas, como se conoce popularmente a esta zona de Vilagarcía, la Asociación Veciñal Breogán y la comisión de fiestas aprovecharon el ambiente del ciclo municipal Ágora Vermú para rendir homenaje a Carmen Búa Franco, «A Cacharola», una vecina que cumplirá cien años en septiembre y que forma parte de la memoria sentimental del San Xoán del barrio.

El reconocimiento tuvo lugar en la calle Camilo José Cela, en un marco de música, convivencia y vida vecinal. Allí, Carmen recibió un ramo de flores y el calor de un barrio que la reconoce como una de las grandes artífices de aquellas fiestas que convirtieron As Pistas en un referente popular de Vilagarcía y de la comarca. La propia homenajeada, con la ironía y la lucidez que la caracterizan, admitió que el acto había sido «muy bonito», aunque añadió entre sonrisas que «era hora que nos reconocieran el trabajo».

Ese trabajo comenzó en el cambio de década entre los años ochenta y noventa, cuando el San Xoán de O Piñeiriño corría el riesgo de apagarse. Carmen Búa recuerda que la fiesta «empezó con una charanga y se dejó de hacer». Fue entonces cuando ella y su única hija, también llamada Carmen y ya fallecida, decidieron dar un paso adelante. «Empezamos las dos a hacer la fiesta», relató. Madre e hija asumieron una organización que exigía constancia, carácter y muchas horas de calle.

El alcalde, Alberto Varela, haciendo entrega de un ramo de flores a Carmen Búa. / Cedida

La historia que este domingo recuperó el barrio es también la de una forma de hacer comunidad. Carmen contrataba las orquestas en enero y presume de que por As Pistas pasaron algunas de las mejores formaciones de Galicia. «Como nuestras fiestas no hay quien las haga», afirmó. Durante ocho o diez años, según recuerda, ambas sostuvieron una celebración que llegó a reunir a multitudes, con verbenas, sardiñadas, fogueiras, actividades para los niños y un ambiente que quedó grabado en varias generaciones.

Nada de aquello se levantó de la nada. Carmen y su hija recorrían calles, casas y negocios para reunir fondos. «Mucha gente colaboraba, pedíamos por toda Vilagarcía. A Lagoa, A Laxe, Vilaxoán, Cornazo…», rememoró. Iban puerta por puerta, aunque ella matiza que para eso también había que tener arte: «Hay que saber pedir, hay que tener gracia para todo». Aquella recaudación, peseta a peseta, permitió alimentar unas fiestas que crecieron hasta convertirse en un orgullo para O Piñeiriño.

Muchos vecinos quisieron estar al lado de «A Cacharola». / Cedida

Entre sus recuerdos más vivos figuran las colas para recoger las sardinas. «Eran de regalo, y llegaban las colas hasta A Lomba. Y eso que era corta de vista», comentó con humor. El pulpo, en cambio, «tenía que ser de pago». También recordó las dificultades para encontrar voluntarios que se encargasen de asar. En una ocasión, su hija decidió pagar 7.000 pesetas y aparecieron más personas de las necesarias. A algunos, contó Carmen, hubo que recordarles que «si no querían hacerlo sin cuartos, pues con cuartos tampoco».

Carmen Búa llegó a As Pistas en 1986, cuando compró su piso. «Xa foron alá 40 anos», dijo. Cuatro décadas después, el barrio quiso devolverle parte de aquella entrega. «Fue muy bonito. Lloré porque son muchos años, mucha vida y mucho trabajo», resumió emocionada.

El homenaje, sin embargo, no quiere quedarse solo en el ramo de flores. La Asociación Veciñal Breogán plantea solicitar al Gobierno local y a todos los grupos de la corporación que el parque del barrio pase a denominarse oficialmente parque «As Cacharolas». La propuesta busca dejar un reconocimiento permanente a Carmen Búa, a su hija y a todas las mujeres que unieron al barrio alrededor del San Xoán.

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Desde la entidad vecinal resumen el sentido de la iniciativa con una idea que define a O Piñeiriño: homenajear a Carmen es homenajear la unión vecinal. As Pistas presume a menudo de ser «el mejor barrio del mundo». Este domingo volvió a hacerlo, pero mirando a una de sus vecinas más grandes. n