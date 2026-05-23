Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha
El suceso se produjo cerca de las dos de esta madrugada en la PO-530, a su paso por la parroquia de Tremoedo
Un hombre falleció esta madrugada en Vilanova tras ser alcanzado por un turismo en la PO-530, a su paso por la parroquia de Tremoedo. El accidente se produjo cerca de las dos de la madrugada, según la llamada recibida en el 112 Galicia.
La persona que alertó a los servicios de emergencia indicó que el vehículo implicado en el atropello continuó la marcha tras el siniestro. La víctima quedó tendida en medio de la vía y el alertador ya advirtió durante la llamada del estado delicado en el que se encontraba el herido.
Hasta el lugar se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque, pese a los esfuerzos del equipo sanitario, nada pudo hacerse por salvarle la vida.
Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias también dieron aviso a la Guardia Civil de Tráfico.
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