Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta CeltaSalud Mental50 años Corner HutPesca ilegalStellantisPisos turísticos en Vigo
instagramlinkedin

Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha

El suceso se produjo cerca de las dos de esta madrugada en la PO-530, a su paso por la parroquia de Tremoedo

Una ambulancia en Montecelo en una imagen de archivo.

Una ambulancia en Montecelo en una imagen de archivo. / Rafa Vázquez

R. A.

Un hombre falleció esta madrugada en Vilanova tras ser alcanzado por un turismo en la PO-530, a su paso por la parroquia de Tremoedo. El accidente se produjo cerca de las dos de la madrugada, según la llamada recibida en el 112 Galicia.

La persona que alertó a los servicios de emergencia indicó que el vehículo implicado en el atropello continuó la marcha tras el siniestro. La víctima quedó tendida en medio de la vía y el alertador ya advirtió durante la llamada del estado delicado en el que se encontraba el herido.

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque, pese a los esfuerzos del equipo sanitario, nada pudo hacerse por salvarle la vida.

Noticias relacionadas

Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias también dieron aviso a la Guardia Civil de Tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Náutico de San Vicente pone a la venta las entradas de su verano más largo
  2. Vilagarcía honra a Santa Rita, la abogada de los imposibles, en una devoción que une fe, tradición y clausura
  3. Familiares de un paciente agradecen la ternura y profesionalidad de la Unidad de Paliativos del Hospital do Salnés
  4. El Gran Hotel La Toja se convierte en la marca y escenario de la colección de verano de Pull & Bear
  5. El robot sulfatador autónomo S500 Pro supera con éxito su prueba en viñedos de Rías Baixas
  6. Vilagarcía da luz verde a la instalación del antiguo escudo de los López Ballesteros en A Independencia
  7. Vilagarcía festeja el día grande de Santa Rita, su gran romería urbana
  8. La justicia rechaza la reclamación de 15.900 euros de un local cerrado por exceso de ruido en Vilagarcía

Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha

Muere un hombre en Vilanova atropellado por un vehículo que siguió la marcha

A Illa cierra 2025 con cuentas saneadas y 1,3 millones de remanente de tesorería

A Illa cierra 2025 con cuentas saneadas y 1,3 millones de remanente de tesorería

El aire sahariano puede homogeneizar la floración de la vid en Rías Baixas

El aire sahariano puede homogeneizar la floración de la vid en Rías Baixas

O Salnés y Ullán concentran la mitad de las carreteras autonómicas de Pontevedra con tráfico intenso de camiones

O Salnés y Ullán concentran la mitad de las carreteras autonómicas de Pontevedra con tráfico intenso de camiones

Copasa y Pesa Medioambiente ejecutarán la modernización de la depuradora de Vilagarcía por 26,4 millones

Copasa y Pesa Medioambiente ejecutarán la modernización de la depuradora de Vilagarcía por 26,4 millones

El tributo a Alejandro Sanz toma la voz cantante de las actividades

El tributo a Alejandro Sanz toma la voz cantante de las actividades

Vilagarcía acude a la llamada de Santa Rita llenando sus calles de devoción

Vilagarcía acude a la llamada de Santa Rita llenando sus calles de devoción

Portugal endurece el control de los bivalvos y se fortalece como competidor de Galicia

Tracking Pixel Contents