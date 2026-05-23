A Illa activa el proyecto del comedor del CEIP Torre-Illa entre críticas del PP

El Concello de A Illa ha dado un nuevo paso para mejorar los espacios educativos del CEIP Torre-Illa con la adjudicación del proyecto de acondicionamiento de las antiguas viviendas de los maestros, un inmueble que será transformado en nuevos servicios para la comunidad escolar. La actuación, adjudicada por la Xunta de Goberno Local con fecha 24 de julio de 2025, cuenta con un presupuesto de 150.134,60 euros y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses.

El proyecto contempla una rehabilitación integral del edificio con el objetivo de corregir las deficiencias actuales, mejorar la eficiencia energética y adaptar los espacios a las necesidades del centro. La primera fase permitirá habilitar un comedor escolar, un servicio considerado necesario para el CEIP Torre-Illa. Esta planta incluirá comedor, cocina, almacén y aseos adaptados.

La segunda planta quedará preparada como un espacio diáfano para futuros usos complementarios. El Concello plantea que pueda servir para una ludoteca de verano, actividades de la anpa, aulas complementarias u otros servicios educativos y sociales. El gobierno local enmarca esta intervención como «un paso importante» para seguir construyendo una escuela «más completa, moderna y adaptada» a las necesidades actuales de las familias y del alumnado de A Illa.

El Partido Popular, sin embargo, ha criticado el alcance económico y técnico de la actuación. La formación que lidera Matías Cañón considera «insuficiente» la inversión prevista y solicita que se amplíe la dotación presupuestaria para poder mejorar el inmueble «en condiciones». Los populares recuerdan que el concurso estaba, a su juicio, «demasiado ajustado» con un presupuesto de 150.000 euros, que se mantuvo pese a que las dos primeras licitaciones quedaron desiertas.

Para el PP, esa circunstancia evidencia la «cativez» de las obras recogidas en el proyecto. Cañón sostiene que, con el coste actual de los materiales, la carga de trabajo de las constructoras y la superficie de las viviendas a rehabilitar, la cantidad prevista «llega para bien poco». El portavoz popular advierte de que, tras años de espera, el bipartito debería haber realizado un mayor esfuerzo económico para evitar que en poco tiempo haya que volver a intervenir en el recinto.

Los populares también señalan que el Concello no puede recurrir a la «excusa habitual» de la falta de fondos, al entender que dispone de margen gracias a las aportaciones de la Deputación de Pontevedra. De hecho, recuerdan que la obra se financia al amparo del Plan +Provincia 2025.

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El PP espera que, esta vez, se cumplan los plazos de ejecución para que el comedor pueda estar listo antes del próximo curso. Además, pide «mayor amplitud de miras» si finalmente se acomete el arreglo de las otras cuatro viviendas pendientes, con el objetivo de completar la remodelación del conjunto.