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Festa do Albariño

Entradas para Luar La L para las mejores notas de la ABAU

El Ayuntamiento de Cambados también sorteará dos invitaciones entre los clientes de Zona Centro

Grupos de jóvenes esperando a comprar su entrada, el mes pasado en Cambados.

Grupos de jóvenes esperando a comprar su entrada, el mes pasado en Cambados. / Noe Parga

A.M.

Cambados

El concejal de Festas y Comercio de Cambados, Tino Cordal, anunció que el Ayuntamiento regalará una entrada para el concierto urbano de la Festa do Albariño a los cuatro estudiantes de Cambados de segundo de Bachillerato que obtengan mejores notas en los exámenes de acceso a la Universidad, la ABAU, que se celebran entre el 2 y el 4 de junio.

Por otra parte, el Ayuntamiento también sorteará dos entradas para el mismo concierto entre todas las compras realizadas en los establecimientos asociados a Zona Centro entre el 8 de junio y el día 30.

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El concierto urbano de la Festa do Albariño es el 31 de julio, y actúan los artistas puertorriqueños Luar La L y Roa, y el cantante canario La Pantera.

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