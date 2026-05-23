Dena-Mita reúne un millar de motos en Meaño

Dena se ha convertido durante este fin de semana en capital del mundo motero, congregando en torno a un millar de monturas procedentes de las cuatro provincias gallegas, más de otros puntos del noroeste peninsular de España y Portugal. Era la «VI Concentración Motera» que organiza la peña Dena-Mita y que este año, como aliciente a sumar, contaba con un gran arco de bienvenida en la entrada de la Rúa do Colexios, un motivo más para sumar razones que consolidan esta cita como uno de los grandes referentes arousanos en el mundo motero.

Arrancaba en la noche del viernes con ruta nocturna por las carreteras meañesas y, luego, de regreso al recinto de Coirón, junto al pabellón, verbena a cargo de la orquesta La última legión, con su pop-rock como sello musical.

Y este sábado, día grande, hubo exhibiciones de motor a cargo del portugués Paulo Martinho Freestyle, -considerado uno de los mejores de su género-, más otras de Jaque Stund y NH Pina. Dos días en los que el recinto estaba lleno de stands que ofrecían comida más toda iconografía motera.

Un grupo de participantes en la concentración. / Tino Hermida

La multitudinaria ruta motera -con el regidor Carlos Viéitez de acompañante en una montura- partía a las 17.45 horas, elevando el sonido de sus motores al límite de decibelios en Dena. Una salida que duró 12 minutos viendo pasar por la Rúa dos Colexios en toda su amplitud a la caravana motera.

El itinerario se modificó en esta edición por las obras en Os Pasales, saliendo a la PO-550 por el cruce semafórico del centro de Dena. A partir de ahí, los moteros pasaron por Vilalonga, A Lanzada y Portonovo, para regresar al municipio meañés por Nantes y Lores. Luego, el itinerario se completaba por Xil, Cobas y Padrenda -con ágape incluido en la ruta- y regresar al recinto de Coirón el filo de las 21.00 horas.

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Por la noche, se rendía tributo a AC/DC de manos de la formación Eisi/Disi. Y hacia las 2 de la madrugada estaba previsto el relevo musical con el dj Matrek llevando la fiesta hasta que el cuerpo aguantara. Para los que querían hacer noche, la organización habilitaba zona de acampada gratuita pudiendo pernoctar en el pabellón municipal de deportes de Coirón.