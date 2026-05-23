El concierto tributo a Alejandro Sanz se traslada a la Praza da Peixería por riesgo de tormenta

El concierto tributo a Alejandro Sanz previsto para esta noche en Vilagarcía cambia de escenario por motivos meteorológicos. El espectáculo «Lo que fui es lo que soy», protagonizado por Fran Valenzuela, se trasladará finalmente desde el parque de A Xunqueira a la Praza da Peixería ante el riesgo de tormenta eléctrica y lluvia.

La decisión fue adoptada este mediodía después de consultar con los técnicos de Meteogalicia y Aemet, que advirtieron de la posibilidad de tormentas eléctricas e incluso precipitaciones a partir de las 23:00 horas. De cumplirse esa previsión, el recital podría verse obligado a suspenderse una vez ya iniciado.

Por este motivo, el Concello optó por aplicar el principio de prudencia y trasladar la actuación a un espacio cubierto. La medida fue también recomendada por los especialistas encargados del montaje del dispositivo de luz y sonido, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el correcto desarrollo del espectáculo.

Salvo el cambio de ubicación, el resto de la programación se mantiene sin variaciones. El concierto comenzará hoy a las 22:30 horas y seguirá siendo de entrada libre y gratuita.

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El Concello lamenta las molestias que pueda ocasionar esta modificación, ajena tanto a la organización como a los artistas, pero subraya que celebrar el espectáculo bajo cubierto permitirá que pueda llevarse adelante sin interrupciones. El cambio de emplazamiento ya se está comunicando mediante carteles instalados en el propio parque de A Xunqueira.